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桃園原住民敬老卡下修55歲起 獎勵族語認證3千到1萬5
桃園市原民局今天下午舉行原住民敬老卡啟用記者會，市長鄭文燦宣布，今年3月2日起申請桃園市原住民敬老卡，年齡由原65歲下降為55歲，受益者增加約7000人，該敬老卡比照一般敬老愛心卡，每月社福點數800點，設籍復興區原民1000點，擴大原住民福利。
另為鼓勵原住民學生學習族語，決定提高族語認證補助獎勵，凡設籍桃園市原住民族人參加原住民族語言能力認證測驗通過，可獲3千到1萬5千元獎勵金。
鄭文燦說，至今年1月底，全國原住民人口57萬1816人，桃園市原住民人口7萬5993人，是都會區原住民人口最多都市，僅次於花蓮縣及台東縣原住民人口，原住民敬老卡下修到55歲起適用，增加7000人受益，該卡使用範圍包括搭乘市府合作客運公車、桃園機場捷運、愛心計程車，並可用於桃園市國民運動中心設施、場地及市立游泳池等服務。
為鼓勵設籍桃園市原住民參加原住民族語言能力認證測驗，市府亦擴大認證獎勵，凡設籍本市4個月以上原住民，若通過族語認證者，可申請初級3000元、中級4000元、中高級5000元、高級1萬元、優級1萬5000元獎金，鼓勵原住民子弟報考認證，推廣原住民母語扎根。
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