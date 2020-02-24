桃園原住民敬老卡下修55歲起 獎勵族語認證3千到1萬5

桃園市原民局今天下午舉行原住民敬老卡啟用記者會，市長鄭文燦宣布，今年3月2日起申請桃園市原住民敬老卡，年齡由原65歲下降為55歲，受益者增加約7000人，該敬老卡比照一般敬老愛心卡，每月社福點數800點，設籍復興區原民1000點，擴大原住民福利。

另為鼓勵原住民學生學習族語，決定提高族語認證補助獎勵，凡設籍桃園市原住民族人參加原住民族語言能力認證測驗通過，可獲3千到1萬5千元獎勵金。

鄭文燦說，至今年1月底，全國原住民人口57萬1816人，桃園市原住民人口7萬5993人，是都會區原住民人口最多都市，僅次於花蓮縣及台東縣原住民人口，原住民敬老卡下修到55歲起適用，增加7000人受益，該卡使用範圍包括搭乘市府合作客運公車、桃園機場捷運、愛心計程車，並可用於桃園市國民運動中心設施、場地及市立游泳池等服務。