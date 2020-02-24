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影／疫情燒柑橘滯銷！張榮發基金會購2.5萬斤贈竹縣百機構

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
張榮發基金會獲悉後，特別採購2萬5千台斤、共計1000箱桶柑，透過新竹縣府贈送給轄內105家機構團體。記者郭政芬／攝影
張榮發基金會獲悉後，特別採購2萬5千台斤、共計1000箱桶柑，透過新竹縣府贈送給轄內105家機構團體。記者郭政芬／攝影

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，新竹縣峨眉鄉柑橘近半掛在樹上待銷售，農民憂心不已，張榮發基金會獲悉後，特別採購2萬5千台斤、共計1000箱桶柑，透過新竹縣府贈送給轄內105家機構團體，新竹縣長楊文科今天頒發感謝狀，感謝基金會的愛心助農。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，因疫情蔓延，學校延後開學，團膳未採買水果，加上過年企業間送禮需求量下降，讓峨眉鄉柑橘滯銷，買氣下滑。張榮發基金會第一時間知悉，決定主動購買，希望農民的苦心不要泡湯，並捐贈竹縣105家兒少、老人、身心障礙者的機構及團體與社區關懷據點等，藉著正向能量提振全民抗疫決心，為台灣加油，希望能快點走出疫情衝擊。

新竹縣長楊文科說，從年前到現在，柑橘產量很多，峨眉鄉的柑橘品質好，水分及酸甜度好，但因為量太多，縣府也用力來幫忙促銷，透過張榮發基金會這次購買2.5萬柑橘，除了協助農民，並將愛心柑橘分送給轄內社福團體，感謝基金會的協助。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義指出，春節期間盛產柑橘，其中峨眉鄉桶柑種植面積超過600公頃，今年更是大豐收，所產平均甜度有高達12度以上，目前尚有上萬箱待銷，他特別感謝張榮發基金會拋磚引玉做愛心採購，讓果農一整年的辛苦有所回報，也希望其他企業及民眾多多採購，歡迎電洽峨眉鄉農會（03）580-0216訂購。

「身障機構很需要水果！」獲贈單位、香園教養院院長黃慧玉表示，機構收到水果很高興，因為採購水果需要額外去募，這次正好給院生補充營養，也鼓舞了院內第一線社工人員的士氣。

張榮發基金會拋磚引玉做愛心採購，讓果農一整年的辛苦有所回報。記者郭政芬／攝影
張榮發基金會拋磚引玉做愛心採購，讓果農一整年的辛苦有所回報。記者郭政芬／攝影
張榮發基金會執行長鍾德美表示，峨眉鄉柑橘滯銷，張榮發基金會第一時間知悉，決定主動購買，希望農民的苦心不要泡湯。記者郭政芬／攝影
張榮發基金會執行長鍾德美表示，峨眉鄉柑橘滯銷，張榮發基金會第一時間知悉，決定主動購買，希望農民的苦心不要泡湯。記者郭政芬／攝影
張榮發基金會購柑橘，並透過新竹縣府贈送給轄內105家機構團體。記者郭政芬／攝影
張榮發基金會購柑橘，並透過新竹縣府贈送給轄內105家機構團體。記者郭政芬／攝影
峨眉鄉柑橘滯銷，張榮發基金會購買柑橘助農，贈送給新竹縣轄內105家機構團體。記者郭政芬／攝影
峨眉鄉柑橘滯銷，張榮發基金會購買柑橘助農，贈送給新竹縣轄內105家機構團體。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科特別感謝張榮發基金會拋磚引玉愛心採購，讓果農一整年的辛苦有所回報。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科特別感謝張榮發基金會拋磚引玉愛心採購，讓果農一整年的辛苦有所回報。記者郭政芬／攝影

新竹 疫情 農民

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