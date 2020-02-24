快訊

韓國提升至第三級警告 明起返國入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎又新增兩病例！案27太太和小兒子感染

世界展望會受助少年 當志工回饋部落

中央社 / 新竹縣24日電

新竹縣馬胎部落高二生小杰（化名）與母親相依為命，經濟弱勢的他受到世界展望會資助度難關。他擅長田徑曾跑出佳績，未來想進國體就讀；課餘當志工，助部落孩子課業學習。

小杰表示，父親在他國中時因病過世，家中收入全靠著母親一人努力，讓他很不捨，但因年紀還小，只能主動協助整理家務，分擔母親的工作。

小杰指出，台灣世界展望會得知他的困境，到家中探訪後提供獎助金，讓他得以順利就學，不用擔心學費問題，課餘也能加入田徑隊。

小杰說，日前參加新竹縣竹東鎮運動會1500公尺獲得第3名，同時也在全國港都盃跑出1500公尺4分36秒的佳績；未來希望能在擅長的運動項目努力，繼續超越自己的紀錄。

「要當個手心向下的人」，小杰表示，長期受到世界展望會幫助，他加入世界展望會志工團，每到寒暑假，他會回到部落當志工，陪伴部落的孩子，協助課業、體育等學習，盼未來有能力進入職場，也能繼續幫助需要幫助的人。

對於未來升學夢想，小杰說，希望能以推甄管道進入國立體育大學就讀，但考量家中經濟狀況，目前仍在評估高中畢業後，是否要先進入職場工作，減輕家中經濟負擔。

台灣世界展望會西區辦公室主任廖健鈞表示，世界展望會從2013年起提供小杰獎助金，小杰拿到獎助金後以學費、添購家中物品為優先使用，最後才是汰換運動用品。小杰的田徑表現佳，經常練習，導致球鞋、釘鞋都穿到破，卻捨不得換新，讓人心疼。

廖健鈞說，教育是經濟弱勢孩子翻轉自身與家庭未來的關鍵，新的學期即將開始，期盼有更多人響應助學行動，讓孩子能夠穩定就學、追求夢想，邀請大家加入「助學行動」，成為孩子重要的助力。

世界展望會 新竹 升學 夢想

延伸閱讀

獨／稀有類科課本獎助金僅1家申請 業者批政府異想天開

寒冬送愛心 凱基證券助弱勢家庭過好年

相關新聞

白沙屯媽3月進香 總幹事：信媽祖保佑、政府防疫

文化部指定為國家重要無形文化活動資產，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖雲林縣北港朝天宮徒步進香，去年創下5萬人隨香紀錄，今年...

為了2棵50歲龍柏 保留新烏眉派出所整園綠意

2300萬元的苗栗縣警察局通霄分局烏眉派出所辦公廳舍汰舊新建工程，今天上午9點40分舉行動土典禮，預計明年5月完工，辦公...

土地公生日信徒祈福防疫 中壢仁海宮送8000瓶酒精

今天農曆2月初2土地公生日，桃園市多座大小「福德正神」土地公廟都可以看見信徒備好供品祈福，有的土地公廟搭戲台酬神，也有的...

正隆竹北廠今起免費送消毒水 助居民環境消毒防疫

因應新冠病毒疫情持續延燒，生產春風家庭用品的正隆公司竹北廠今天起免費提供附近居民消毒水(次氯酸鈉水)，幫大家做好環境消毒...

新竹市正式接棒2021台灣燈會 打造城市型燈會

2020台灣燈會今天在台中閉幕，2021台灣燈會由新竹市接棒舉辦，今晚2020台灣燈會閉幕式舉行交接儀式，由新竹市副市長...

公館福菜肉片湯 今天免費吃

苗栗縣公館鄉是「福菜的故鄉」，鄉農會故事行銷首推「福菜肉片湯」，昨天在農會門市烹煮大鍋福菜肉片湯免費分享，民眾大讚好滋味，今天還有一場，可以把握機會。

新竹直笛團 國際音樂節2金4銀

新竹縣傑出演藝團隊「新竹直笛合奏團」2月4日到2月8日參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽傳捷報，獲得2金4銀的亮眼好成績。

攀樹師愛玩愛冒險 全台僅26位

台灣目前僅有26名取得國際樹藝師學會（簡稱ISA）證照的攀樹師，他們有的是「斜槓」兼職，有些人是全職攀樹師，共同點就是愛玩跟喜歡冒險。

攀樹師組空拍機救援隊 尋寶賺外快

空拍機執行高空飛行時，常因故「陣亡」。擁有攀樹功夫的攀樹師組成一支「空拍機救援隊」，協助全台空拍機愛好者拯救危在旦夕的心頭肉，也讓自己多一筆外快。

開學前臨時防疫會 鄭文燦：明天為公共運輸校園消毒日

桃園市長鄭文燦今天下午臨時召開防疫專案會議，了解教育、交通運輸在防疫供應及學輸車輛消毒現況；鄭文燦結論宣布，明天為市政府...

偕慈濟志工各職業工會 台南勞工局助弱勢修屋

台南市善化區同為行動不便一對夫婦，居處破舊無力修繕，經勞工局結合各職業工會及慈濟志工投入修繕作業，預計下月上旬完成，可望...

來挖寶！竹東舊事二手市集 228連假舉辦共120攤參與

新竹縣竹東文創藝術村內進駐的店家群，自主發起「舊事二手市集」，他們發現很多地方都舉辦過許多文創市集，但參與門檻較高，民眾...

熱門新聞

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

正隆竹北廠今起免費送消毒水 助居民環境消毒防疫

大甲媽遶境如期舉辦 民俗專家：別卸責給「神明保佑」

台南林初埤木棉花人潮現 業者推薦白河後壁不同風情

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

超浪漫！澄清湖畔紅花風鈴木全面盛開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。