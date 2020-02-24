世界展望會受助少年 當志工回饋部落

新竹縣馬胎部落高二生小杰（化名）與母親相依為命，經濟弱勢的他受到世界展望會資助度難關。他擅長田徑曾跑出佳績，未來想進國體就讀；課餘當志工，助部落孩子課業學習。

小杰表示，父親在他國中時因病過世，家中收入全靠著母親一人努力，讓他很不捨，但因年紀還小，只能主動協助整理家務，分擔母親的工作。

小杰指出，台灣世界展望會得知他的困境，到家中探訪後提供獎助金，讓他得以順利就學，不用擔心學費問題，課餘也能加入田徑隊。

小杰說，日前參加新竹縣竹東鎮運動會1500公尺獲得第3名，同時也在全國港都盃跑出1500公尺4分36秒的佳績；未來希望能在擅長的運動項目努力，繼續超越自己的紀錄。

「要當個手心向下的人」，小杰表示，長期受到世界展望會幫助，他加入世界展望會志工團，每到寒暑假，他會回到部落當志工，陪伴部落的孩子，協助課業、體育等學習，盼未來有能力進入職場，也能繼續幫助需要幫助的人。

對於未來升學的夢想，小杰說，希望能以推甄管道進入國立體育大學就讀，但考量家中經濟狀況，目前仍在評估高中畢業後，是否要先進入職場工作，減輕家中經濟負擔。

台灣世界展望會西區辦公室主任廖健鈞表示，世界展望會從2013年起提供小杰獎助金，小杰拿到獎助金後以學費、添購家中物品為優先使用，最後才是汰換運動用品。小杰的田徑表現佳，經常練習，導致球鞋、釘鞋都穿到破，卻捨不得換新，讓人心疼。

廖健鈞說，教育是經濟弱勢孩子翻轉自身與家庭未來的關鍵，新的學期即將開始，期盼有更多人響應助學行動，讓孩子能夠穩定就學、追求夢想，邀請大家加入「助學行動」，成為孩子重要的助力。