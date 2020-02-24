相信媽祖神威及政府防疫 白沙屯拱天宮媽祖進香照常
文化部指定為國家重要無形文化活動資產，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖雲林縣北港朝天宮徒步進香，去年創下5萬人隨香紀錄，今年全程9天8夜，3月24日凌晨出發，3月27日到北港，4月1日回宮，2月19日開始受理，5天已有3萬信徒報名，拱天宮總幹事陳春發表示，今年進香不受新冠肺炎疫情影響，原則不會取消。
陳春發指出，17年前SARS期間，他也擔任總幹事，當時也沒有取消，今年進香相信媽祖神威保佑國泰民安、風調雨順，加上政府的防疫措施得宜，目前台灣也無社區傳染的案例，相信屆時疫情會有改善，但如果政府因應疫情，宣布封城或取消戶外活動，廟方也會配合。
陳春發說，進香是戶外活動空氣較為流通，廟方會請抵抗力較弱的隨香信徒，最好戴口罩，此外，有信徒贊助抗菌乾洗液，原則也會發給人手1瓶防疫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言