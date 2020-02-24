相信媽祖神威及政府防疫 白沙屯拱天宮媽祖進香照常

文化部指定為國家重要無形文化活動資產，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖雲林縣北港朝天宮徒步進香，去年創下5萬人隨香紀錄，今年全程9天8夜，3月24日凌晨出發，3月27日到北港，4月1日回宮，2月19日開始受理，5天已有3萬信徒報名，拱天宮總幹事陳春發表示，今年進香不受新冠肺炎疫情影響，原則不會取消。

陳春發指出，17年前SARS期間，他也擔任總幹事，當時也沒有取消，今年進香相信媽祖神威保佑國泰民安、風調雨順，加上政府的防疫措施得宜，目前台灣也無社區傳染的案例，相信屆時疫情會有改善，但如果政府因應疫情，宣布封城或取消戶外活動，廟方也會配合。

陳春發說，進香是戶外活動空氣較為流通，廟方會請抵抗力較弱的隨香信徒，最好戴口罩，此外，有信徒贊助抗菌乾洗液，原則也會發給人手1瓶防疫。