爬上龍騰斷橋拍照 苗縣府：若毀損會科刑併罰金
苗栗縣政府文化觀光局今天指出，網路上傳出有家長和小朋友為了取景，攀爬上龍騰斷橋拍照，倘若古蹟因此毀損，依文資法最重可處5年有期徒刑，併科新台幣2000萬元罰金。
一名林姓網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出，有民眾前往三義鄉龍騰斷橋遊玩，為了取景，一名家長竟帶著3名小朋友，攀爬高約1層樓的斷橋上拍照，如果不小心跌下來受傷，「肯定吵著哭說國賠啦」、「只能說為你們的孩子汗顏，有這樣的父母」。
苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫今天表示，龍騰斷橋位於台鐵舊山線，日治時代興建至今已有114年歷史，歷經1935中部大地震以及1999年九二一大地震摧殘，造成斷橋現況，苗栗縣2003年指定為縣定古蹟，更是世界遺址潛力點。
林彥甫指出，觀看網友拍下的照片，不排除家長和小孩可能不經意爬上斷橋，未來除加強相關警告標示外，也提醒民眾，倘若發現有蓄意破壞行為，可依照文化資產保存法規定，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金。
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