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土地公生日信徒祈福防疫 中壢仁海宮送8000瓶酒精
今天農曆2月初2土地公生日，桃園市多座大小「福德正神」土地公廟都可以看見信徒備好供品祈福，有的土地公廟搭戲台酬神，也有的準備湯圓、平安粥招待信徒，大家共同心願希望新冠肺炎疫情趕快平息，早日恢復正常生活。
中壢仁海宮香火鼎盛，廟方向生技公司購買5000瓶100毫升裝的茶樹酒精噴霧劑，連日在仁海宮分送信眾，每天500瓶，生技公司董事長張瑞泰響應善行，加送3000瓶，有需要的信眾這兩周可以到仁海宮領取，上午10點開始排隊，10點30分發送。
仁海宮昨天也捐給中壢區高中、國中、國小4公升裝濃度75%酒精1000桶，讓學校明天(25日)開學時，連同政府配給能有充分防疫物資，讓學生、老師安心上課，酒精送到內壢國小由各校派員領取。
仁海宮董事長李合鑑、副董事長王介禧、市議員謝美英表示，現在防疫物資供不應求，桃園市中小學開學在即，中壢仁海宮秉持媽祖慈悲精神為防疫工作盡心盡力，也希望發揮拋磚引玉的精神，社會上有更多參與。王介禧說，因為訂購數量多廠商趕貨中，仁海宮會在臉書粉團公告發放的時間，每天可以提供500瓶或略增。
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