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正隆竹北廠今起免費送消毒水 助居民環境消毒防疫
因應新冠病毒疫情持續延燒，生產春風家庭用品的正隆公司竹北廠今天起免費提供附近居民消毒水(次氯酸鈉水)，幫大家做好環境消毒、維護安全空間，為疫情防護貢獻心力。
正隆竹北廠廠長蔡石玉表示，防疫情間環境清潔相當重要，為照顧廠區附近民眾的需求，以及鼓勵大家做好居家防疫，於經常接觸的地方如門把、桌面、電源開關、水龍頭、樓梯扶手等進行消毒，因此緊急動員廠內家庭用品化研中心同仁參照衛服部公告的方式，將次氯酸鈉原液稀釋100倍後調製成消毒用水(500ppm)，並於今天起開始免費提供。
民眾只要自備不透光容器可於每天上午9點到下午4點於該廠區門口自行取用，正隆竹北廠也強調稀釋後的消毒水24小時後會降低殺菌效果，希望民眾不要囤積，儘可能在有效期間內使用完畢。
正隆也印製說明卡提醒民眾，使用消毒水時須注意避免接觸眼睛、皮膚，使用時需配戴口罩和手套，並保持環境通風等，且呼籲呼籲大家要勤洗手。正隆還說，因應下周起各級學校陸續開學，該廠也會配合當地里長，持續提供免費消毒水，守護附近居民和學生學習環境與健康，平安健康地度過此次肺炎疫情難關。
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