新竹市正式接棒2021台灣燈會 打造城市型燈會

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
2021台灣燈會由新竹市接棒舉辦。圖／新竹市府提供
2021台灣燈會由新竹市接棒舉辦。圖／新竹市府提供

2020台灣燈會今天在台中閉幕，2021台灣燈會由新竹市接棒舉辦，今晚2020台灣燈會閉幕式舉行交接儀式，由新竹市副市長沈慧虹率市府一級主管到場，從台中市長盧秀燕手中接下主燈，象徵傳承與接棒，由於這是台灣燈會30年來首度在新竹市舉辦，受到地方重視，日前新竹市府文化局表示，2021台灣燈會預計為期10天，將於2021年2月26日至3月7日登場，規畫6大燈區，由東大路串聯，主燈將設在新竹公園，每天有夜間遊行，創造城市慶典氛圍。

新竹市長林智堅表示，新竹市只有104平方公里，卻有300年深厚的歷史底蘊，有63處許多歷建、古蹟及珍貴人才，同時也被稱為「台灣矽谷」，擁有每年創造一兆產值的新竹科學園區、五所大學與國家級研究單位。因此，2021臺灣燈會計畫以「舊城區」為展區，透過光影結合科技、傳統與創新，打造具未來感的「城市型燈會」。

閉幕式現場播放2021臺灣燈會在新竹的前導動畫「圓」，串聯新竹的東門城、貢丸、晶圓等意象，象徵2021臺灣燈會的包容與多元。林智堅說，新竹市政府將以非常慎重的心情，接下這份重責大任。

文化局表示，台灣燈會自去年起面臨轉型，從屏東縣海洋意象、到今年臺中市森林主題，都顯示出主辦方對燈會轉型的所做的努力，因此2021新竹燈會目前規劃將主燈設於百年新竹公園，並透過東大路軸線串接六大燈區，範圍涵蓋火車站、護城河、東大路、新竹公園、隆恩圳、文化局等舊城區，並規劃表演秀與遊行，除開放國際徵件，也計畫將玻璃、晶圓等元素融入燈節作品，讓新竹在國際發光。

2020台灣燈會今天在台中閉幕，今晚閉幕式新竹市副市長沈慧虹（前左）率市府一級主管到場，從台中市長盧秀燕（前右）手中接下主燈，象徵傳承與接棒。圖／新竹市府提供
2020台灣燈會今天在台中閉幕，今晚閉幕式新竹市副市長沈慧虹（前左）率市府一級主管到場，從台中市長盧秀燕（前右）手中接下主燈，象徵傳承與接棒。圖／新竹市府提供
2021台灣燈會由新竹市接棒舉辦。圖／新竹市府提供
2021台灣燈會由新竹市接棒舉辦。圖／新竹市府提供
2021台灣燈會由新竹市接棒舉辦。圖／新竹市府提供
2021台灣燈會由新竹市接棒舉辦。圖／新竹市府提供
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台灣燈會 新竹 文化局

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