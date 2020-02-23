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台灣燈會800台無人機最後的完美表演 遊客驚呼

聯合報 / 記者游振昇／即時報導
台灣燈會今晚人潮多，主燈區擠滿人。記者游振昇／攝影
台灣燈會今晚人潮多，主燈區擠滿人。記者游振昇／攝影

順利升空表演！2020台灣燈會在台中今晚閉幕，數十萬人擠進主燈后里森林園區，800台無人機最後一次在台灣燈會的表演，完美順利，沒傳出再墜機事，但短短5分鐘，遊客看了驚呼，意猶未盡。

今晚台中市長盧秀燕將以主辦城市首長身份，代表超過千萬人次遊客，感謝燈會期間默默付出的「幕後英雄」，也和2021台灣燈會主辦城市新竹市副市長沈慧虹進行傳承儀式，象徵台中交棒給新竹，為這次堪稱「史上最難」的台灣燈會畫下完美句點，也為2021台灣燈會承先啟後。

台灣燈會人潮超乎預期，昨天單日入園人次高達85萬，刷新單日入園紀錄，總參觀人次截至昨天已達1109萬。

今晚的森林園區擠滿人，遊客寸步難行，許多遊客說 「這應該是燈會至今，最多人的一天」；遊客稱讚今年台灣燈會，好逛但一天逛不完，還希望繼續延期，才能看完看夠。

台灣燈會今晚人潮多，表演無台擠滿人。記者游振昇／攝影
台灣燈會今晚人潮多，表演無台擠滿人。記者游振昇／攝影
台灣燈會今晚無人機表演，800台無人機升空形成立體圖案。記者游振昇／攝影
台灣燈會今晚無人機表演，800台無人機升空形成立體圖案。記者游振昇／攝影

台灣燈會 新竹 盧秀燕

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