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開學前臨時防疫會 鄭文燦：明天為公共運輸校園消毒日

聯合報 / 記者曾增勳/即時報導
桃園市長鄭文燦宣布今天為桃園市開學前公共運輸及學校消毒日，要求學校為學生進出校園確實量體溫做好防疫。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦宣布今天為桃園市開學前公共運輸及學校消毒日，要求學校為學生進出校園確實量體溫做好防疫。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午臨時召開防疫專案會議，了解教育、交通運輸在防疫供應及學輸車輛消毒現況；鄭文燦結論宣布，明天為市政府開學前的公共運輸及學校消毒日，希望交通局針對公車、ubike、計程車、校車、轉運站完成全面消毒及檢查，要求學校落實開學後，學生進出校園要確實量體溫做好防疫措施。

桃園市府因應25日高中以下學校開學，鄭文燦為了解各級學校發放口罩酒精及額溫槍等防疫物資狀況及開學後學生搭乘校車、公車等運輸工具防疫，教育局長高安邦說明，全市高中以下學校及公立附幼校園已完成環境消毒，口罩每位學生可拿到、酒精足夠，額、耳溫槍供應3600多支供應，另外學生校車、交通車運輸工具請交通局協助消毒。

鄭文燦表示，因應學校開學前，各校口罩、酒精、額溫槍已發放完畢，口罩、酒精可充分供應，額溫槍略為不足正在補充，為防範疫情，學生搭乘的運輸工具必須消毒，市府訂今天為公共運輸及學校消毒日，學校已完成消毒，交通局今天必須針對公車、ubike、計程車、校車、轉運站完成全面消毒及檢查一輪，讓學生搭乘防疫。

學校拿到口罩、酒精及額耳溫槍等物資，教育局要督促學校在學生搭乘公共運輸工具，進出學校時要為學生量體溫做好防疫措施。他並說，教育局也要調查目前滯留中港澳的學生及父母滯留中港澳的人數，初步了解全市有20多名學生滯留中港澳，希望教育局低調協助和關懷，避免學生被標籤化。

桃園市長鄭文燦（見圖）宣布今天為桃園市開學前公共運輸及學校消毒日，要求學校為學生進出校園確實量體溫做好防疫。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）宣布今天為桃園市開學前公共運輸及學校消毒日，要求學校為學生進出校園確實量體溫做好防疫。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中立者）召開臨時防疫會議，宣布今天為桃園市開學前公共運輸及學校消毒日，要求學生進出校園確實量體溫做好防疫。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中立者）召開臨時防疫會議，宣布今天為桃園市開學前公共運輸及學校消毒日，要求學生進出校園確實量體溫做好防疫。記者曾增勳／攝影

口罩 酒精 鄭文燦

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