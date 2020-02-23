開學前臨時防疫會 鄭文燦：明天為公共運輸校園消毒日

桃園市長鄭文燦今天下午臨時召開防疫專案會議，了解教育、交通運輸在防疫供應及學輸車輛消毒現況；鄭文燦結論宣布，明天為市政府開學前的公共運輸及學校消毒日，希望交通局針對公車、ubike、計程車、校車、轉運站完成全面消毒及檢查，要求學校落實開學後，學生進出校園要確實量體溫做好防疫措施。

桃園市府因應25日高中以下學校開學，鄭文燦為了解各級學校發放口罩、酒精及額溫槍等防疫物資狀況及開學後學生搭乘校車、公車等運輸工具防疫，教育局長高安邦說明，全市高中以下學校及公立附幼校園已完成環境消毒，口罩每位學生可拿到、酒精足夠，額、耳溫槍供應3600多支供應，另外學生校車、交通車運輸工具請交通局協助消毒。

鄭文燦表示，因應學校開學前，各校口罩、酒精、額溫槍已發放完畢，口罩、酒精可充分供應，額溫槍略為不足正在補充，為防範疫情，學生搭乘的運輸工具必須消毒，市府訂今天為公共運輸及學校消毒日，學校已完成消毒，交通局今天必須針對公車、ubike、計程車、校車、轉運站完成全面消毒及檢查一輪，讓學生搭乘防疫。