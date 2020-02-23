三元宮祈龜慶典傳統 鄭文燦八德子弟獻千斤米糕龜

桃園、苗栗兩地近來都推出魯冰花賞花結合製茶的活動，桃園市府主辦的「2020戀戀魯冰花」至3月8日止，廣達15公頃的黃金花海結合裝置藝術邀民眾來賞景；苗栗市八甲茶區近年力推復園，荒廢多年的廣大茶區如今「重生」成了魯冰花賞花祕境，生產的貓裏紅茶知名度也愈來愈高。

2020-02-22 23:07