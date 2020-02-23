三元宮祈龜慶典傳統 鄭文燦八德子弟獻千斤米糕龜
桃園市八德區2020八德元宵暨祈龜文化祭祈龜文化慶典，今天上午在三元宮展開，這項從日治時期以來的傳統慶典年年舉辦，市長鄭文燦以身為八德子弟，今年敬獻重達1000台斤的米糕龜，為歷年敬獻最重，他主持慶典表示，這項每年農曆2月2日土地公誕辰舉辦的祈龜慶典，他敬獻1千台斤米糕龜，代表年年豐收、年年進步，並為每位市民帶來福氣和好運，也祈求神明保佑武漢肺炎疫情早日消散，八德建設更上層樓。
八德區三元宮為八德居民信仰中心，每年舉辦元宵既文化祭祈龜慶典，今年由三元宮主委呂林小鳳帶領信眾進行，廟方與國中小、青商會、里民合作擴大舉辦系列活動，進行遶境、元宵晚會、創意燈籠展示、米糕龜DIY競賽，八德福德會今年敬獻2160台斤大米糕龜創紀錄，榮獲頭獎。鄭文燦說，八德元宵暨祈龜文化祭今天畫下句點，期盼明年活動規模愈來愈盛大，融合八德新舊文化，找回傳統慶典歡樂榮景。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言