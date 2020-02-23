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三元宮祈龜慶典傳統 鄭文燦八德子弟獻千斤米糕龜

聯合報 / 記者曾增勳／即時報導
桃園市長鄭文燦（右二）參加八德祈龜文化祭慶典，敬獻1千台斤米糕龜，現場DIY製作小米龜祈福。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）參加八德祈龜文化祭慶典，敬獻1千台斤米糕龜，現場DIY製作小米龜祈福。記者曾增勳／攝影

桃園市八德區2020八德元宵暨祈龜文化祭祈龜文化慶典，今天上午在三元宮展開，這項從日治時期以來的傳統慶典年年舉辦，市長鄭文燦以身為八德子弟，今年敬獻重達1000台斤的米糕龜，為歷年敬獻最重，他主持慶典表示，這項每年農曆2月2日土地公誕辰舉辦的祈龜慶典，他敬獻1千台斤米糕龜，代表年年豐收、年年進步，並為每位市民帶來福氣和好運，也祈求神明保佑武漢肺炎疫情早日消散，八德建設更上層樓。

八德區三元宮為八德居民信仰中心，每年舉辦元宵既文化祭祈龜慶典，今年由三元宮主委呂林小鳳帶領信眾進行，廟方與國中小、青商會、里民合作擴大舉辦系列活動，進行遶境、元宵晚會、創意燈籠展示、米糕龜DIY競賽，八德福德會今年敬獻2160台斤大米糕龜創紀錄，榮獲頭獎。鄭文燦說，八德元宵暨祈龜文化祭今天畫下句點，期盼明年活動規模愈來愈盛大，融合八德新舊文化，找回傳統慶典歡樂榮景。

桃園市長鄭文燦（中右）今年以八德子弟在祈龜文化祭慶典，拉著自己敬獻的1千台斤米糕龜，他說代表年年豐收、年年進步。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中右）今年以八德子弟在祈龜文化祭慶典，拉著自己敬獻的1千台斤米糕龜，他說代表年年豐收、年年進步。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 遶境

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