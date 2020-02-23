武聖夜市傳熄燈 黃偉哲指示協助繼續經營下去

台南市夜市旅遊遠近馳名，「大、大、武、花、大、武、花」是每個來台南逛夜市民眾，必背的夜市營業時間口訣，其中「武」即武聖夜市，與花園夜市、大東夜市等夜市齊名。網傳因土地問題恐於今年熄燈，造成許多民眾的不捨，也將使得來台南逛夜市的民眾存有諸多遺憾。

黃偉哲市長表示，武聖夜市成立於民國77年，歷史悠久，為保留民眾對台南夜市獨有記憶，已指示市府經發局全力協助尋找適合的地點，輔導該夜市攤販未來能在更適合的用地內。

經濟發展局長陳凱凌表示，未來若有找更合適的經營地點，將積極輔導得合法夜市經營許可，並協助推廣該夜市，以利重拾民眾美好的回憶。

而據了解地主確實是告知目前的管委會只出租到四月底，但是並沒有表示不會轉出給其他業者經營夜市。