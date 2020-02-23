偕慈濟志工各職業工會 台南勞工局助弱勢修屋

台南市善化區同為行動不便一對夫婦，居處破舊無力修繕，經勞工局結合各職業工會及慈濟志工投入修繕作業，預計下月上旬完成，可望擺脫當前窘況。

64歲善化區茄拔里案主婦人持有身心障礙資格，行動出入需依靠輪椅。丈夫鄭某已75歲，也需支撐拐杖行走，夫婦倆雖育有 1子1女，但長子經濟收入不穩定，全仰賴女兒薪資。而家中居住環境惡劣，老舊平房屋頂殘舊漏水、樑柱多處腐朽、門庭與家中出入的連接地面也崎嶇不平，婦人輪椅出入相當不便。

善化區公所訪查發現鄭家現況，勞工局獲知後動員電氣同業工會展開修繕，今天與慈濟基金會志工夥伴一起投入，20多名志工頂著大太陽埋首拆屋，過程相當順利。這也是勞工局103年善化區田寮修繕案後，再次與慈濟基金會和善化區公所合作，修繕清理的廢棄物物由環保局善化區清潔隊協助清運。

勞工局說，今天屋瓦拆除後，本月26、27日將由台南市金屬業職業工會接力進行屋樑鋼骨搭建作業，29日由台南市泥水業職業工會協助地面及門庭等多處崎嶇處的地面填平施工。

3月2、3日再由台南市金屬業職業工會進行屋頂鋼板施工;8日由台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會為案家安裝天花板輕鋼架和相關電具照明等，最後由台南市油漆工程業職業工會為案家粉刷牆壁。

勞工局長王鑫基說，感謝各界善心人士投入，迄今已完成104戶職災、弱勢勞工家庭重建，落實與人民站在一起，攜手打造「希望家園」目標。