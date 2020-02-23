來挖寶！竹東舊事二手市集 228連假舉辦共120攤參與

新竹縣竹東文創藝術村內進駐的店家群，自主發起「舊事二手市集」，他們發現很多地方都舉辦過許多文創市集，但參與門檻較高，民眾無法體驗擺攤的樂趣，因此特別在228連假，首次發起二手舊物販售，3天共有120個攤位參與，歡迎大家來尋寶。

「分享家中沒用到的寶物，透過平台成為另一個的心頭寶！」舊事生活負責人吳界說，這次舊事二手市集在戶外舉辦，每天約有40個攤位，3天共120攤參與，希望為竹東創造不一樣的節慶。

竹東文創藝術村內有853市集、姆莎樹工坊、鴻星布行、絕世神威運動館、媛美文創精品咖啡館、和撒那旅行社、舊事生活等店家進駐，為當地文創、產業等注入活水。

吳界表示，這次二手舊物販售出發，來自於每個人的家裡，總是有一個小倉庫，堆放著丟了覺得心疼，但又再也用不到的寶物，我們希望創作一個平台，讓這些寶物，成為另一個人的心頭好。

吳界說，很多地方都舉辦過許多文創市集，但參與門檻較高，很多民眾無法體驗擺攤的樂趣，比起這樣，希望能讓竹東當當地居民，能夠有玩的開心的市集。參與的攤位都是來自於民眾家中捨不得的寶物，有的是孩子二手玩具、衣服等，民眾可來此挖寶。

這次於2月28日至3月1日連假期間，從早上10點到下午5點於竹東文創藝術村 (新竹縣竹東鎮東林路194巷8號)舉辦，未來朝向每月一次的常態性市集，讓舊物能流通。