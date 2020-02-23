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防疫非常時期 戴口罩相親也無妨礙

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
面具相親是希望透過內心互動，希望找到心靈契合對象。圖/中壢區美滿服務中心提供
面具相親是希望透過內心互動，希望找到心靈契合對象。圖/中壢區美滿服務中心提供

新冠肺炎（COVID-19）不但口罩難買，旅遊等行業也蕭條，不過想婚的男女報名聯誼活動熱度不減，桃園市中壢區美滿服務中心安排聯時，除了提供酒精消毒，也要求戴口罩，原本擔心未婚男女難接受，沒想到不少參加者認同此一交友「安全措施」，覺得可以不要「以貌取人」新鮮有趣。

不過也有參加者擔心會誤判對象，一名女秘書還抱怨無法展現「自信美」，社工人員解釋結束前15分鐘會安排揭開口罩「面紗」，大家一樣能坦誠溝通設計，互相了解而找到美滿姻緣。

中壢美滿服務中心主任徐乃美表示，有的家長擔心兒女參加聯誼有感染新冠肺炎武漢的虞慮，一位擔任公職的男生，甚至寄來一張狗戴口罩逛街照片，強調暫緩出門。一位工程師希望對象是護理師，美滿服務中心原本要安排與一位骨科護士個別一對一」，家長卻要求半個月後才見面。

一位高個子空姐，原本想趁疫情高峰期間班次少假期較多，可以藉此找對象，但部分男生表示要考慮，因為覺得空姐算高危險族群；不過，還是有許多未婚或二春男女認為，只要小心防護，參加社交活動或未婚聯誼很正常，不用自己嚇自己。

徐乃義指出，該中心過去曾經試辦戴面具相親，希望未婚男女，不要只是「外貌協會」，可以經由理性交流，找到交心的對象，武漢肺炎疫情確實造成部分人自我防護的減少出門，但因為春天一向是未婚或失偶男女的活躍期，報名參加聯誼活動的人數並未減少，只是口罩族增加，有時會造成外貌等客觀條件判斷失準的尷尬。

徐乃義強調，戴口罩相親雖然是保護自己也是保護別人的必要之惡，事實上，戴口罩也能讓參加者降低緊張情緒，由注重外貌轉為內心深度交談，也讓比較沒信心或是宅男、宅女可以侃侃推銷自己，戴上口罩後交談反而更自在，可以隨性自在交談，雙方可以聊得更投機，也許幸福就會來臨。不過，若是疫情擴大，中壢區美滿服務中心也會視情況舉辦或暫停活動。

防疫期間，戴口罩相參參加男女聯誼保護自己也保護別人。圖/中壢區美滿服務中心提供
防疫期間，戴口罩相參參加男女聯誼保護自己也保護別人。圖/中壢區美滿服務中心提供
未婚男女戴口罩個別一對一，適當時機當然會主動呈現真面目。圖/中壢區美滿服務中心提供
未婚男女戴口罩個別一對一，適當時機當然會主動呈現真面目。圖/中壢區美滿服務中心提供

口罩 新冠肺炎

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