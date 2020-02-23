厲害！ 新竹直笛合奏團參加國際木笛音樂節 獲2金4銀

新竹縣傑出演藝團隊「新竹直笛合奏團」2月4日到2月8日參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽傳捷報，獲得2金4銀的亮眼好成績，新竹縣縣長楊文科獲悉後表示，新竹直笛合奏團是新竹縣在地的優質團隊，深根音樂教育多年，感謝其屢培育青年學子在國際比賽中發光發熱，本次獲獎新竹縣也與有榮焉。

「新竹直笛合奏團」在藝術總監、清華大學音樂系副教授陳孟亨，帶領參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽，此次比賽分別有來自20個國家共70個隊伍進入複賽，新竹直笛合奏團團員們在高手雲集的比賽中闖入了所有組別的決賽，在舞台上大放異彩，八個組別中分別獲得2金4銀的亮眼成績。

成績如下：第一組（13歲以下獨奏）第二名吳雨蓁。第二組（14-20歲獨奏）第一名林宜蓁（13歲跨組參賽）。

第五組（青少年組重奏及合奏）第一名新竹直笛合奏團，第二名蘇俞芹、徐靖捷、陳志綸三重奏。第六組（無年齡限制重奏及合奏）第二名新竹直笛合奏團。第八組（最佳曲目詮釋獎）第二名新竹直笛合奏團。