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厲害！ 新竹直笛合奏團參加國際木笛音樂節 獲2金4銀

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
「新竹直笛合奏團」2月4日到2月8日參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽傳捷報。圖／新竹縣政府提供
「新竹直笛合奏團」2月4日到2月8日參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽傳捷報。圖／新竹縣政府提供

新竹縣傑出演藝團隊「新竹直笛合奏團」2月4日到2月8日參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽傳捷報，獲得2金4銀的亮眼好成績，新竹縣縣長楊文科獲悉後表示，新竹直笛合奏團是新竹縣在地的優質團隊，深根音樂教育多年，感謝其屢培育青年學子在國際比賽中發光發熱，本次獲獎新竹縣也與有榮焉。

「新竹直笛合奏團」在藝術總監、清華大學音樂系副教授陳孟亨，帶領參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽，此次比賽分別有來自20個國家共70個隊伍進入複賽，新竹直笛合奏團團員們在高手雲集的比賽中闖入了所有組別的決賽，在舞台上大放異彩，八個組別中分別獲得2金4銀的亮眼成績。

成績如下：第一組（13歲以下獨奏）第二名吳雨蓁。第二組（14-20歲獨奏）第一名林宜蓁（13歲跨組參賽）。

第五組（青少年組重奏及合奏）第一名新竹直笛合奏團，第二名蘇俞芹、徐靖捷、陳志綸三重奏。第六組（無年齡限制重奏及合奏）第二名新竹直笛合奏團。第八組（最佳曲目詮釋獎）第二名新竹直笛合奏團。

新竹縣政府文化局長田昭容表示，「新竹直笛合奏團」成立於2013年，連續於2015年到2019年獲選為新竹縣傑出演藝團隊。其近年來在推廣木笛音樂演出上非常用心，並積極爭取國際舞台演出，讓台灣木笛音樂的演奏實力獲得國際肯定，也感謝新竹直笛合奏團總監陳孟亨，多年來致力於音樂人才培育的用心，讓世界能透過台灣的木笛音樂看見台灣。

新竹直笛合奏團獲得2金4銀的亮眼好成績。圖／新竹縣政府提供
新竹直笛合奏團獲得2金4銀的亮眼好成績。圖／新竹縣政府提供

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