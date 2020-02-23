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影／別人奉茶我們奉福菜肉片湯 公館鄉農會故事行銷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農會故事行銷，首推「福菜肉片湯」，公館鄉民代表會主席劉冠霆等人嘗鮮，大讚好滋味。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會故事行銷，首推「福菜肉片湯」，公館鄉民代表會主席劉冠霆等人嘗鮮，大讚好滋味。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣公館鄉是「福菜的故鄉」，鄉農會故事行銷，首推「福菜肉片湯」，昨天上午11點在農會門市，烹煮大鍋福菜肉片湯免費分享，公館鄉民代表會主席劉冠霆等人嘗鮮，大讚好滋味，今天還有一場，可以把握機會。

福菜的原料芥菜，每年間作在公館鄉種植約30公頃，因此有「福菜的故鄉」之稱，公館鄉民代表會副主席湛炎慶的父親湛新煥「阿煥伯」，60多年前將福菜加工企業化，外銷香港及東南亞地區打出名號，湛炎慶接手創立「阿煥伯」品牌，此外，38歲青年張仁宗2012年返回公館鄉接棒，成立張記食品行，創造自有品牌，量化生產低鹽醎酸菜、福菜、梅乾菜等。

福菜產業在公館鄉歷久彌新，鄉農會總幹事古雪雲今年2月新上任，周休二日故事行銷第一棒就選福菜，「每周一物」也會陸續規畫紅棗等美味，吸引消費者。古雪雲說，福菜是公館鄉重要農特產，福菜肉片湯很容易上手，先煮一鍋水，切片福菜下去煮，7到8分鐘後，再把切好的3層肉放進去，煮熟即完成，建議最好要3層肉才對味。

公館鄉農會指出，芥菜在客家人的手裡可以巧妙變化出多種食材吃法，其中鮮食芥菜俗稱長年菜，除夕一定要吃，象徵長長久久，芥菜在田間曬太陽1、2天等葉子變軟，加鹽巴搓揉、踩踏，封桶發酵約15天成酸菜，酸菜經反覆日曬、鹽漬，切成片狀擠入玻璃瓶或甕倒覆2到3個月，就成了福（覆）菜，如果酸菜日曬風乾到完全乾燥，就成梅乾菜。

芥菜發展出系列美食，包括芥菜加上薑絲煮高湯、芥菜雞，酸菜肚片湯、酸菜鴨、福菜肉片湯、福菜丸子、福菜蒸魚、福菜苦瓜、福菜燜桂竹筍及梅乾扣肉等，都是家常美味。

苗栗縣公館鄉農會故事行銷，首推「福菜肉片湯」，公館鄉民代表會主席劉冠霆等人嘗鮮，大讚好滋味。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會故事行銷，首推「福菜肉片湯」，公館鄉民代表會主席劉冠霆等人嘗鮮，大讚好滋味。圖／公館鄉農會提供

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