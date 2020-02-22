桃市消防高規格後送鑽石公主號乘客 鄭文燦致謝

我國昨晚派出華航包機，將鑽石公主號郵輪上19名台灣人接回台灣，飛抵桃園國際機場後由救護車以一人一車模式直接送往醫院，桃園市長鄭文燦今晚在臉書發文提到，後送工作由桃園市消防局出動9車、21人執勤，全程高規格防護，他特別向「防疫英雄」致謝，充分防護保護國人安全。

桃園坐擁國際機場，年初針對肺炎疫情，即規畫若有入境旅客出現疑似症狀，由桃園轄內的應變醫院收治，此次鑽石公主號旅客搭華航包機返台，也規畫先分別住進北部醫院的負壓隔離病房，衛福部桃園醫院就是其一，今天下午傳來好消息，第一次檢疫19人全為陰性，今深夜將進行第二次檢疫，若第二次檢疫仍為陰性，就可移往指定場域進行14天觀察隔離。

鄭文燦晚上在臉書指出，接送鑽石公主號旅客，政府不僅出動國軍化學兵，投入重型消毒車等多項裝備，從機場到醫院，則有桃園市消防局全程以最高規格進行「全流程防護」後送，透過完整的防疫規畫，保護國人健康安全。

鄭文燦感謝消防局21名同仁們，執勤過程中充分防護，出動9台救護車後送18名國人至醫院，返隊後也確實處理醫療廢棄物、救護車輛清潔、消毒等工作，因為大家嚴謹參與防疫工作，讓我們再度克服挑戰。

鄭文燦說，只要防疫工作有需要，市府不會缺席，他要向各位防疫英雄們說聲謝謝，大家辛苦了！