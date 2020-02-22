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竹東鎮長補選取勝 張順朋：延續建設與服務

中央社 / 新竹縣22日電

新竹縣竹東鎮第18屆鎮長缺額補選，今天舉行投票，結果晚間出爐，由前竹東鎮長羅吉祥的妻子、現任代理鎮長的張順朋當選，她表示，會延續過去的建設與服務，持續讓地方發展。

前竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法交付賄賂罪，被新竹地院判3年10月，褫奪公權4年，羅吉祥去年12月離職，依地方制度法第82條第3項規定，應自辭職發生日起3個月內辦理補選工作。

羅吉祥辭去竹東鎮長一職後，新竹縣政府指派他的妻子張順朋擔任代理鎮長。

此次竹東鎮長補選共有4人登記角逐，分別是竹東鎮民代表會主席陳昌平、新竹縣議員郭遠彰、竹東鎮代理鎮長張順朋及竹東鎮榮華里長林子丞。

投票結果晚間出爐，根據新竹縣選委會資料，竹東鎮選舉人數7萬6839人，領票人數2萬5155人，投票率為32.74%。得票數部分，陳昌平獲6857票、郭遠彰6311票、林子丞2882票，張順朋拿下8963票最高票。

張順朋晚間在羅吉祥、新竹縣長楊文科、立委林思銘等人陪同下，在選舉服務處自行宣布當選。她致詞表示，感謝鎮民對她的信任與支持，未來會與各界請益溝通，延續竹東鎮過去的建設與服務，讓竹東更加發展。

此外，苗栗縣頭份市前田寮里長羅正田因妨害投票正確未遂罪判決確定，依規進行里長補選，同樣於今天舉行投票，計有羅正田的28歲兒子羅士浩、具醫療公衛專業的59歲温淑宜及27歲張鈺昇參選。投票結果晚間出爐，羅士浩當選。

投票率 新竹

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