竹東鎮長補選 張順朋代夫出征當選

新竹縣竹東鎮長補選昨天投開票，代理鎮長張順朋以8963票，擊敗鎮代會主席陳昌平的6857票當選。國民黨籍前竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，羅隨後辭職，張順朋此次參選被視為「代夫出征」，引發地方議論，但經過選票洗禮，最終仍勝出，這也是竹東第一個女鎮長。

張順朋團隊在三重的競選總部進行開票，當票數領先2000票以後，團隊與現場民眾開始歡呼，高喊「張順朋當選！」並放鞭炮慶祝，縣長楊文科與立委林思銘也到場祝賀。

羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣長楊文科以「延續鎮務」為由，指派「社會賢達」羅妻張順朋代理，因社會觀感不好引發地方議論，而羅吉祥也在張順朋交接當天宣布辭去鎮長一職，依規在3個月內完成補選。

對於當選，張順朋表示非常開心，也感謝選民支持，將持續向縣府爭取資源並配合建設竹東的政策，讓竹東可以讓更多的年輕家庭願意入住置產，增加課後輔導資源，小朋友有公園，遊樂場可以盡情遊玩，長輩們可以無憂無慮，民眾洽公方便，外地遊客願意來到竹東漫遊，來消費增進在地店家的收入。

她指出，這次的勝選是責任的開始，也謝謝其他三位候選人們，不管選舉的過程如何，相信都有一致想為竹東努力的決心，這顆初心不變，大家都能繼續為竹東努力，希望竹東能越來越好，一步一步落實，讓竹東持續向前行。

竹東鎮選委會表示，第18屆鎮長缺額補選公告選舉人數有7萬6389人，投票率32.74％，開票結果1號候選人陳昌平得票數6857票，2號候選人郭遠彰得票數6311票，3號候選人林子丞得票數2882票，4號候選人張順朋得票數8963票。