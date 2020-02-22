快訊

韓國男子身亡被驗出新冠病毒 可能是第三起死亡個案

閨密心疼劉真想探病 想起這件事立刻打消念頭

竹東鎮長補選 張順朋代夫出征當選

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮長補選今天投開票，代理鎮長張順朋（左）當選，開心與丈夫羅吉祥（右）合照。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹東鎮長補選今天投開票，代理鎮長張順朋（左）當選，開心與丈夫羅吉祥（右）合照。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹東鎮長補選昨天投開票，代理鎮長張順朋以8963票，擊敗鎮代會主席陳昌平的6857票當選。國民黨籍前竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法遭停職，羅隨後辭職，張順朋此次參選被視為「代夫出征」，引發地方議論，但經過選票洗禮，最終仍勝出，這也是竹東第一個女鎮長。

張順朋團隊在三重的競選總部進行開票，當票數領先2000票以後，團隊與現場民眾開始歡呼，高喊「張順朋當選！」並放鞭炮慶祝，縣長楊文科與立委林思銘也到場祝賀。

羅吉祥因違反選罷法遭停職，縣長楊文科以「延續鎮務」為由，指派「社會賢達」羅妻張順朋代理，因社會觀感不好引發地方議論，而羅吉祥也在張順朋交接當天宣布辭去鎮長一職，依規在3個月內完成補選。

對於當選，張順朋表示非常開心，也感謝選民支持，將持續向縣府爭取資源並配合建設竹東的政策，讓竹東可以讓更多的年輕家庭願意入住置產，增加課後輔導資源，小朋友有公園，遊樂場可以盡情遊玩，長輩們可以無憂無慮，民眾洽公方便，外地遊客願意來到竹東漫遊，來消費增進在地店家的收入。

她指出，這次的勝選是責任的開始，也謝謝其他三位候選人們，不管選舉的過程如何，相信都有一致想為竹東努力的決心，這顆初心不變，大家都能繼續為竹東努力，希望竹東能越來越好，一步一步落實，讓竹東持續向前行。

竹東鎮選委會表示，第18屆鎮長缺額補選公告選舉人數有7萬6389人，投票率32.74％，開票結果1號候選人陳昌平得票數6857票，2號候選人郭遠彰得票數6311票，3號候選人林子丞得票數2882票，4號候選人張順朋得票數8963票。

選罷法 楊文科

延伸閱讀

竹東鎮長補選今天投票 中選會主委視察投開票所檢疫站

關西罕病身障服務中心 動土

竹縣消保官羅鈞盛遭收押 縣府：即日起停止職務

竹北停車場BOT案引進竹縣首座影城 今開工2022年啟用

相關新聞

市場竟暗藏違法獸鋏 桃園家貓「小乖」慘被夾急截肢

市區市場竟有獸鋏！桃園1名邱姓飼主甫飼養的公貓「小乖」日前溜出家門，未料在仁愛市場竟被違禁品獸鋏夾傷，最後落難水溝多天被...

鄭文燦視察健身工廠 業者：疫情控制後生意回溫

桃園市長鄭文燦今天下午視察中壢區健身工廠防疫措施執行情形。鄭文燦說，健身房等服務業往來人潮較多，須以高標準檢視各項防疫整...

苗栗頭份市田寮里長補選羅士浩當選 投票率3成7

受到新冠肺炎疫情影響，苗栗縣今舉行頭份市田寮里長補選，選務人員全都戴口罩，投票民眾進入投開票所前，做好防疫措施，量額溫、...

竹東鎮長補選 張順朋代夫出征當選

新竹縣竹東鎮長補選昨天投開票，代理鎮長張順朋以8963票，擊敗鎮代會主席陳昌平的6857票當選。國民黨籍前竹東鎮長羅吉祥...

通訊醫療助居家檢疫者 桃園將增開中醫、精神科看診

因新冠肺炎得居家隔離、檢疫14天，想看病怎麼辦？桃園市接獲慢性病民眾突感下肢腫脹欲就醫，決定與轄內醫療院所合作啟動通訊醫...

桃市聯合稽查預售屋 籲民眾注意買賣契約這3大缺失

桃園市持續發展，各地建案也如雨後春筍般增加，市府地政局去年跨機關並會同桃園市不動產代銷、建築開發2大公會，陸續針對47個...

影／施情畫義「五方共好」太極之美競標最高價

苗栗縣政府舉辦的第5屆「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動上午閉幕及抽籤，這項活動結合愛心及藝術，每年都吸引民眾熱情...

北橫「櫻花勇士」不減反增 民眾：運動抗肺炎

一年一度浪漫北橫櫻花季已登場，開啟春天旅行的腳步，北橫沿路直到拉拉山巴陵地區，沿途依著海拔及氣候溫度桃粉櫻花正接力綻顏，...

竹市三大醫院啟動通訊診療 居家隔離者就診更便利

新竹市衛生局19日與三大醫院合作啟用通訊診療，照顧居家隔離與檢疫者的醫療需求，啟用以來，已透過視訊功能協助一名居家檢疫民...

生命紀念園區焚紙爐汰舊更新 空汙改善再升級

台灣人習慣燒紙錢，新竹市立生命紀念園區焚紙爐長年焚燒量大，不僅負荷過重，還欠缺空氣汙染防制設備，為改善焚燒、空氣品質，竹...

竹東鎮長補選今天投票 中選會主委視察投開票所檢疫站

新竹縣竹東鎮長補選今天投票，新竹縣選委會因應新冠肺炎疫情，在77個投開票所門口設置檢疫站，中選會主委李進勇在縣長楊文科陪...

影／苗栗縣頭份田寮里長補選 戴口罩投票

新冠肺炎持續擴大，苗栗縣頭份市田寮里長今天舉行補選，投開票所設置檢疫站，一早8點投開票所聚集排隊人潮等待投票，進入投開票...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

基金公路變身 雙向即將變成各兩線道

夜櫻盛開！今晚來樂活公園 櫻花樹下看電影

花東縱谷新綠金 全台第一個印加果產銷班今在花蓮成立

黃狂蟻大軍襲墾丁陸蟹 螞蟻專家深入敵營援救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。