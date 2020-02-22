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桃市推減免、延期分期繳地方稅 申辦專區上線

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情延燒，桃園市地方稅務局今天宣布，提供娛樂稅、房屋稅等減稅措施，納稅義務人若受疫情影響無法在期限內繳稅，也可申請延期或分期繳納，現已在官網設置「肺炎疫情稅捐申辦專區」，並提供24小時智能客服提供稅務諮詢。圖／取自桃園市地方稅務局官網
新冠肺炎疫情延燒，桃園市地方稅務局今天宣布，提供娛樂稅、房屋稅等減稅措施，納稅義務人若受疫情影響無法在期限內繳稅，也可申請延期或分期繳納，現已在官網設置「肺炎疫情稅捐申辦專區」，並提供24小時智能客服提供稅務諮詢。圖／取自桃園市地方稅務局官網

新冠肺炎疫情延燒，許多產業受衝擊，居家檢疫、隔離者也可能受影響無法繳稅，桃園市地方稅務局今天宣布，提供娛樂稅、房屋稅等減稅措施，納稅義務人若受疫情影響無法在期限內繳稅，也可申請延期或分期繳納，地稅局另貼心在官網設置「肺炎疫情稅捐申辦專區」https://reurl.cc/b61W6y，並提供24小時智能客服提供稅務諮詢。

娛樂稅、房屋稅等屬地方稅，桃園地方稅務局針對受疫情影響的業者，擬定各項減稅措施，包含娛樂業者若減少設備數量或營業天數，可申請減免娛樂稅；飯店業者，如部分樓層關樓停用，可申請停用期間以「1層樓」為核准單位，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅；工廠停工則可享減半徵收房屋稅。

桃市地稅局指出，若納稅義務人經主管機關實施強制隔離、居家隔離或檢疫等措施，以及業者因疫情影響，致不能於規定期間內申報或繳納稅款者，可依稅捐稽徵法第26條規定向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納稅款，為讓大家安心，可在隔離或檢疫結束後10天內提出申請即可。

市府地方稅務局長姚世昌說，桃園與其他縣市推行的產業減稅、延期分期繳稅方向大致相同，比較特別的是，是已整合相關資訊在官網設置「肺炎疫情稅捐申辦專區」，民眾可線上申請房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等地方稅延期或分期繳納，也有網路線上繳稅、網路及線上申辦等資訊，讓稅務申請網路化，民眾安心免出門。

姚世昌說，地稅局本就提供「智能客服i桃喜」24小時不打烊稅務諮詢，在地方稅開徵的上班期間提供視訊即時補單服務，此次因應肺炎疫情，也已將跟疫情有關的QA問答鍵入智能客服裡，民眾若有相關稅務問題，可隨時隨地詢問，稅務諮詢更加方便。

疫情 新冠肺炎 居家檢疫

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