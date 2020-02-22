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國際學生遊客庄 和窯體驗慢生活

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市府今天特邀就讀在地大專院校之國際學生體驗製茶文化，透過親手揉捻及焙茶的製茶過程，了解桃園在地客庄風情。圖／客家局提供
桃園市府今天特邀就讀在地大專院校之國際學生體驗製茶文化，透過親手揉捻及焙茶的製茶過程，了解桃園在地客庄風情。圖／客家局提供

桃園市政府主辦「2020戀戀魯冰花」活動，自2月15日起至3月8日止，15公頃黃金花海將遍布大北坑及三和展區，打造5座魯冰花裝置藝術作為打卡拍照景點，今天也邀請國際學生至三和展區（和窯文創園區），與桃園市長鄭文燦一起體驗製茶技藝並品味在地茶滋味，深度體驗客庄文化，享受純樸自然的魯冰花秘境。

鄭文燦表示，為讓外國朋友透過魯冰花季認識客家文化，今天特邀就讀在地大專院校之國際學生體驗製茶文化，透過親手揉捻及焙茶的製茶過程，了解桃園在地客庄風情，期藉由國際青年之交流互動，吸引更多年輕世代及多元族群來桃園體驗樸實茶鄉文化及悠然客庄之美。

活動共邀請俄羅斯、越南、泰國及印度等10名國際青年到和窯文創園區進行一日體驗活動，參與製茶體驗的學生，皆認真地將手中茶葉從片狀揉成條狀，來自越南的范氏垂蓉說，「揉茶要揉2個小時」，她邊揉邊說，從來沒接觸過製茶，茶農真的很辛苦，「製茶過程，需要很溫柔的對待茶葉」。

市府副秘書長邱俊銘指出，三和社區曾獲「全國金牌農村」之殊榮，為鼓勵青年返鄉，結合在地資源投入地方創生，該社區近年力邀在地青年組成「和和和青年」與社區長者一同推展地方創生，傳承客家文化。這兩年更有來自歐美、南亞、東南亞等地區的大專青年，深入三和社區協力打造與大自然和諧共處的農村聚落，成為兼具美麗生態和傳統文化的學習場所，也帶動在地的農村產業發展邁向永續。

客家局表示，截至昨日止，魯冰花參觀人次已超過10萬人次，今日參觀人潮，可望突破15萬人次。若與去年相比，今年因花況掌控得宜，且近來天氣暖和，預期較去年可成長1.5倍。

魯冰花花期受氣候因素影響甚大，今年氣候如預期先冷後暖，所以花況甚好，也正是這樣，這一兩周氣候轉暖，花況盛開，預估最佳花期一直到下周（2月底）。

詳情請至2020戀戀魯冰花活動官網

http://hakkadata.tycg.gov.tw/eventWeb/2020lupinus/index.aspx）查詢，也可至臉書搜尋「大北坑休閒農業區-戀戀魯冰花」

桃園市府今天特邀就讀在地大專院校之國際學生體驗製茶文化，透過親手揉捻及焙茶的製茶過程，了解桃園在地客庄風情。圖／客家局提供
桃園市府今天特邀就讀在地大專院校之國際學生體驗製茶文化，透過親手揉捻及焙茶的製茶過程，了解桃園在地客庄風情。圖／客家局提供
桃園市府今天特邀就讀在地大專院校之國際學生體驗製茶文化，透過親手揉捻及焙茶的製茶過程，了解桃園在地客庄風情。圖／客家局提供
桃園市府今天特邀就讀在地大專院校之國際學生體驗製茶文化，透過親手揉捻及焙茶的製茶過程，了解桃園在地客庄風情。圖／客家局提供

青年 鄭文燦 文創

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