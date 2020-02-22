市場竟暗藏違法獸鋏 桃園家貓「小乖」慘被夾急截肢

市區市場竟有獸鋏！桃園1名邱姓飼主甫飼養的公貓「小乖」日前溜出家門，未料在仁愛市場竟被違禁品獸鋏夾傷，最後落難水溝多天被救出，獸鋏還夾在牠後腿上，傷口潰爛發臭，經獸醫院緊急開刀截肢，才救回一命，動保志工與動保處都對人潮洶湧的市場出現獸鋏感到匪夷所思，桃市動保處強調，販售、使用獸鋏都是違法的，會加強查緝宣導。

市府動保處長王得吉說，獸鋏不得製造、販賣、陳列或輸出入更不得使用，違者最高可罰7萬5千元，近年已少見獸夾傷害動物案，但桃園近來卻接連通報3件，龍潭近石門山有愛媽在餵養的浪犬被夾傷，另2件則分在平鎮與桃園的市場，後者屬市區型態，推測若要捕鼠用，大可使用捕鼠籠、黏鼠板，獸鋏猶如刑具，嬰孩誤觸風險很大。

桃園區中聖里長崔美瑛說，邱小姐因親人過世，年初1隻浪貓踏進住家靈堂，她心想正好可跟家人作伴，一看才發現貓應是被車撞傷來求援，花了4萬多元救貓，沒想到出院返家沒多久，因仍有浪貓習性溜出家門，竟在文中與中正里交界的仁愛市場中陷阱。

「怎麼腳上掛著鐵片，發出哐啷聲響走路？」崔說，小乖離家多天，有鄰居曾目睹牠腳上疑似掛著獸鋏，眾人分頭尋找，終於發現小乖受困在市場水溝裡，她與其他志工協助救援，晨曦動物醫院長張偉政漏夜開刀替小乖截肢，取下幾乎要她命的獸鋏。

崔說，小乖後腿中獸鋏，好在最後緊急開刀救回一命，經休養後，傷口紅腫也退了許多，但令人不解的是「什麼年代了還在用獸鋏」，且出現在人來人往的市場，若有小孩好奇誤碰，後果恐不堪設想，她立刻通報動保處，盼加強宣導，務必讓獸鋏絕跡。