通訊醫療助居家檢疫者 桃園將增開中醫、精神科看診

因新冠肺炎得居家隔離、檢疫14天，想看病怎麼辦？桃園市接獲慢性病民眾突感下肢腫脹欲就醫，決定與轄內醫療院所合作啟動通訊醫療服務，目前有5家醫院、30家基層診所加入，雖然迄今實際使用通訊診療者只在個位數，但市府衛生局仍積極接洽，預計下周一起增加中醫診所與桃園療養院精神科問診，擴大多元科別服務。

桃園居家檢疫人數達2、3千人，考量民眾若有非屬上呼吸道感染或發燒症狀須就醫，市府衛生局最先協調部立桃園醫院、聖保祿與敏盛3家醫院與30家基層診所協助，近日又新增林口長庚與聯新國際2家醫院加入，透過名醫實時通APP（Dr here on line）由合作醫師透過視訊或通話了解病症，再由家屬持病患健保卡取藥，避免社區感染。

市府衛生局指出，居家隔離或檢疫者出現非屬上呼吸道感染或發燒症狀，仍有就醫需求時，可撥打0800033355防疫專線，經衛生單位初步評估就醫需求且同意接受通訊診療，將轉介至合作得醫療院所進行通訊診療服務，醫師製作病歷時也要註記為通訊診療，最後由家屬持居家隔離或居家檢疫證明影印本到院所掛號，即可代為取藥。

局長王文彥強調，若居家檢疫與隔離者出現上呼吸道感染症狀或發燒38度以上，切勿違反規定逕自外出，應立即撥打防疫專線1922、0800033355通報衛生單位，由衛生單位安排就醫，避免社區感染。