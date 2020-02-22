竹市啟動通訊診療 協助居家檢疫者看診
新竹市政府與轄內5間醫院成立「防疫作戰聯盟」，並於其中3間醫院啟動通訊診療服務，目前已協助一名居家檢疫民眾診治輕微摔傷。
新竹市政府發新聞稿表示，新竹市長林智堅日前邀集新竹市台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹地區醫院、南門醫院等醫院成立「防疫作戰聯盟」。
林智堅於新聞稿表示，19日正式啟動通訊診療服務，若居家檢疫與隔離民眾出現不適，可撥打專線申請通訊診療服務，衛生局將協助轉介醫院進行視訊診療，後續再請家屬或代理人完成繳費、刷健保卡、領藥等手續。
新竹市衛生局提供新聞資料表示，通訊診療服務19日啟用以來，已透過視訊功能協助1名居家檢疫民眾診治輕微摔傷，獲報後立刻評估患者傷勢，並聯繫新竹國泰醫院啟動通訊診療服務，借由手機視訊功能與醫師對話了解傷勢，及時解決居家隔離患者的醫療需求。
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