桃市聯合稽查預售屋 籲民眾注意買賣契約這3大缺失

桃園市持續發展，各地建案也如雨後春筍般增加，市府地政局去年跨機關並會同桃園市不動產代銷、建築開發2大公會，陸續針對47個建案稽查，其中買賣定型化契約攸關消費者權益，稽查發現在通知交屋期限、房地標示及車位規格與驗收3大缺失最多，也提醒業者不得不當限制消費者「契約攜回審閱權利」，違者最高可罰5千萬元。

預售屋建案聯合稽查主要針對不動產代銷業務、建案廣告、買賣定型化契約、樣品屋等4大項目，市府地政局指出，去年一共稽查14次、共47個建案，以龜山、桃園與中壢為主，是全國最大訪查規模，購屋糾紛量自106年39%至去年19%，3年降幅1倍。

市府地政局指出，稽查項目當中買賣定型化契約與消費者權益息息相關，契約內容應與內政部訂頒的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」文義相符，去年稽查結果發現，契約中訂定的通知交屋期限、房地標示與車位規格、驗收最易出缺失。

地政局地價科人員說明，「通知交屋期限」是指在建商通知的交屋日起30日後始需負擔水電費、瓦斯基本費，但有業者約定為交屋日起消費者就要負擔，並不恰當；「房地標示及停車位規格」應標示清楚停車位種類、高度與車位種屬性等；「驗收」未標明管線費及相關費用負擔方式，依新規，只要契約没約定管線費用就全由建商負擔。

除了契約內容易有缺失不足，市府地政局也常接獲消費者反映，業者要求要先繳納訂金或押金才能將買賣契約攜回審閱，但依消費者保護法規定公告的預售屋應記載及不得記載事項，消費者對於業者提供的買賣契約至少有5天審閱期，不得以任何形式限縮，違者將面臨最高5千萬元罰鍰，並得按次處罰，桃園市有建案因此遭罰200萬元。

市府地政局長陳錫禎說，歡迎消費者利用地政局提供的不動產定型化契約協審、健檢及諮詢等服務一起監督業者，去年聯合稽查結果及內政部訂頒相關內容已上網公告，民眾可上地政局網站的不動產交易安全專區https://www.land.tycg.gov.tw/chaspx/SNews_Detail.aspx?web=471&sn=10515查詢參考。