快訊

獨／日韓賞櫻團退8成！業者嘆史上最慘一年：可怕的在後面

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／施情畫義「五方共好」太極之美競標最高價

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
競標3件作品由苗栗縣長徐耀昌公布得標者。記者胡蓬生／攝影
競標3件作品由苗栗縣長徐耀昌公布得標者。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府舉辦的第5屆「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動上午閉幕及抽籤，這項活動結合愛心及藝術，每年都吸引民眾熱情支持，收藏美術作品並發揮愛心，今年參展作品共286件，籌措了近60萬元善款給縣內8家弱勢公益團體。

「施情畫義．千動愛心」由中港溪美術研究會結合企業發起辦理，獲熱烈回響，縣府5年前開始接手擴大辦理，並串聯中油、台電公司贊助經費協助裱框、出版作品集，縣內藝文社團及藝術家也熱情響應，今年募集286件愛心美術作品，包含水墨、書法、油畫、攝影、水彩等。

苗栗縣長徐耀昌上午參加閉幕典禮，與文化觀光局副局長王浩中一同頒發感謝狀給協助參與的藝文社團及公益團體。徐耀昌強調，施情畫義結合藝術及愛心，縣府每年能順利舉辦及延續這項活動，要感謝台電通霄發電廠、台灣中油探採事業部的持續贊助，這項活動結合政府部門、贊助單位、藝術家、慈善機構及捐款者，堪稱「五方共好」的慈善活動，也希望藉此拋磚引玉，喚起更多人發揮一己之力，幫助更多需要幫助的人。

閉幕典禮同時舉辦作品抽籤，參與民眾捐助2000元就可抽得一件作品，其中不乏名家之作；今年捐助民眾中，也有人一口氣就捐助8萬元，可抽40件作品。

今年募集到的286件創作，其中3件採取競標，上午也由徐耀昌開箱公布得主，結果縣內武學名家、中港溪美術研究會前理事長徐運金的畫作「太極之美─散手」以1萬6000元的最高價標出。

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今年募集到286件各類美術作品，其中徐運金的「太極之美─散手」(右)以1萬6000元的最高價標出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今年募集到286件各類美術作品，其中徐運金的「太極之美─散手」(右)以1萬6000元的最高價標出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今年募集到286件各類美術作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今年募集到286件各類美術作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的第5屆「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動上午閉幕及抽籤。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的第5屆「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動上午閉幕及抽籤。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今年募集到286件各類美術作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今年募集到286件各類美術作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今年募集到286件各類美術作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今年募集到286件各類美術作品。記者胡蓬生／攝影

愛心 徐耀昌 中油

延伸閱讀

文武全才苗栗縣教育處前處長徐永鴻 縣府敦聘縣政顧問

影／高鐵苗栗站計程車加強防疫 司機感嘆生意掉三成

影／徐筱菁遞補苗縣議員 徐耀昌頒當選證書「徐家的榮耀」

總統大選慘輸 徐耀昌：國民黨不用心、不重視青年

相關新聞

北橫「櫻花勇士」不減反增 民眾：運動抗肺炎

一年一度浪漫北橫櫻花季已登場，開啟春天旅行的腳步，北橫沿路直到拉拉山巴陵地區，沿途依著海拔及氣候溫度桃粉櫻花正接力綻顏，...

鄭文燦視察健身工廠 業者：疫情控制後生意回溫

桃園市長鄭文燦今天下午視察中壢區健身工廠防疫措施執行情形。鄭文燦說，健身房等服務業往來人潮較多，須以高標準檢視各項防疫整...

桃市聯合稽查預售屋 籲民眾注意買賣契約這3大缺失

桃園市持續發展，各地建案也如雨後春筍般增加，市府地政局去年跨機關並會同桃園市不動產代銷、建築開發2大公會，陸續針對47個...

影／施情畫義「五方共好」太極之美競標最高價

苗栗縣政府舉辦的第5屆「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動上午閉幕及抽籤，這項活動結合愛心及藝術，每年都吸引民眾熱情...

竹市三大醫院啟動通訊診療 居家隔離者就診更便利

新竹市衛生局19日與三大醫院合作啟用通訊診療，照顧居家隔離與檢疫者的醫療需求，啟用以來，已透過視訊功能協助一名居家檢疫民...

生命紀念園區焚紙爐汰舊更新 空汙改善再升級

台灣人習慣燒紙錢，新竹市立生命紀念園區焚紙爐長年焚燒量大，不僅負荷過重，還欠缺空氣汙染防制設備，為改善焚燒、空氣品質，竹...

竹東鎮長補選今天投票 中選會主委視察投開票所檢疫站

新竹縣竹東鎮長補選今天投票，新竹縣選委會因應新冠肺炎疫情，在77個投開票所門口設置檢疫站，中選會主委李進勇在縣長楊文科陪...

影／苗栗縣頭份田寮里長補選 戴口罩投票

新冠肺炎持續擴大，苗栗縣頭份市田寮里長今天舉行補選，投開票所設置檢疫站，一早8點投開票所聚集排隊人潮等待投票，進入投開票...

影／「山恬環島炒豆樂」父親送給兩歲女兒的生日禮物

苗栗縣南庄鄉是國際慢城，在南庄鄉的十三間老街上，來自嘉義的龔軒課帶著香港籍妻子Sarah、女兒悅悅，一家三口移居南庄，開...

南庄農路修復 驗收日又崩坍

苗栗縣南庄鄉鹿場部落的風美道路前年受災，修復工程最近完工並排定昨天驗收，不料昨天清晨7點多竟又發生落石坍方造成道路毀損，縣府農業處派員趕往現場了解，鄉公所也派員協助清理路面落石，在道路邊拉起警戒線，恢復通行。

關西罕病身障服務中心 動土

財團法人罕見疾病基金會在新竹縣設立關西身心障礙福利服務中心，昨天動土，預計後年4月投入服務，縣長楊文科說，中心結合療癒、復健、諮商、喘息、職業訓練及休閒體驗，是全台第1個民營第3類非住宿、非日間服務的社服中心，成立後除了竹縣154名、桃竹苗區將有974名病友受惠，也可服務全國的罕病家庭，預估每年服務2500人次。

桃市議會 民進黨團幹部交接

桃園市議會民進黨團幹部昨天交接，新任總召集人陳治文由黨部主委張火爐監交從卸任總召呂林小鳳手中接下印信，市長鄭文燦、議長邱奕勝觀禮；綠黨市議員王浩宇近日加入民進黨，目前黨團成員有21人，鄭文燦說，民進黨團雖未過半，期勉新的1年府會和諧，為市政建設努力。

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

害怕疫情不敢吃喜酒 新人取消婚宴成為另類受害者

私校要學生搭校車「戴口罩」 市府教育局：已發函說明

夜櫻盛開！今晚來樂活公園 櫻花樹下看電影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。