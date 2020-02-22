影／施情畫義「五方共好」太極之美競標最高價

苗栗縣政府舉辦的第5屆「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動上午閉幕及抽籤，這項活動結合愛心及藝術，每年都吸引民眾熱情支持，收藏美術作品並發揮愛心，今年參展作品共286件，籌措了近60萬元善款給縣內8家弱勢公益團體。

「施情畫義．千動愛心」由中港溪美術研究會結合企業發起辦理，獲熱烈回響，縣府5年前開始接手擴大辦理，並串聯中油、台電公司贊助經費協助裱框、出版作品集，縣內藝文社團及藝術家也熱情響應，今年募集286件愛心美術作品，包含水墨、書法、油畫、攝影、水彩等。

苗栗縣長徐耀昌上午參加閉幕典禮，與文化觀光局副局長王浩中一同頒發感謝狀給協助參與的藝文社團及公益團體。徐耀昌強調，施情畫義結合藝術及愛心，縣府每年能順利舉辦及延續這項活動，要感謝台電通霄發電廠、台灣中油探採事業部的持續贊助，這項活動結合政府部門、贊助單位、藝術家、慈善機構及捐款者，堪稱「五方共好」的慈善活動，也希望藉此拋磚引玉，喚起更多人發揮一己之力，幫助更多需要幫助的人。

閉幕典禮同時舉辦作品抽籤，參與民眾捐助2000元就可抽得一件作品，其中不乏名家之作；今年捐助民眾中，也有人一口氣就捐助8萬元，可抽40件作品。