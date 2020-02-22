北橫「櫻花勇士」不減反增 民眾：運動抗肺炎

一年一度浪漫北橫櫻花季已登場，開啟春天旅行的腳步，北橫沿路直到拉拉山巴陵地區，沿途依著海拔及氣候溫度桃粉櫻花正接力綻顏，點綴在翠綠山林間，構成一幅美麗又浪漫的景色。桃園市政府風景區管理處主辦「2020北橫櫻花季活動」，今明兩天舉辦北橫櫻花勇士完騎認證活動，也舉辦櫻花季攝影比賽活動於3月2日開始收件。

北橫「櫻花勇士」單車活動規畫拉拉山挑戰路線，單車騎士們於今早7點半，從頭寮經國紀念館出發，沿台七線到羅浮聖興宮前集章，至終點拉拉山遊客中心完成認證。首日舉辦領騎日，也邀請經驗豐富專業車隊領騎，活動採網路報名，每日限額300名。

風管處長廖育儀指出，今年的北橫櫻花勇士完騎認證活動不受疫情影響，報名人數不減反增，今明兩天活動，600個名額早早報完畢，今天除了報名的民眾300人，更有許多私人自行車隊加入，參加民眾將近400人之多。

相較去年，活動碰上下雨天，四天活動頭兩天，甚至只有一二十人報名。由於今年氣候冷熱分明，花期雖短，但花況很不錯，櫻花長得更茂盛，櫻花將從高海拔地區往下開，詳細賞花資訊可參考北橫賞櫻地圖。

參加活動的民眾表示，現在武漢肺炎疫情嚴重，近量不去大賣場等人潮聚集的地方，單車馬拉松活動，雖同樣人潮聚集，但因為是室外活動較不擔心，且多運動增強抵抗力，也可以避免染上武漢肺炎。