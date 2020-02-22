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北橫「櫻花勇士」不減反增 民眾：運動抗肺炎

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
北橫「櫻花勇士」單車活動規劃拉拉山挑戰路線，單車騎士們於今早7點半，從頭寮經國紀念館出發，沿台七線到羅浮聖興宮前集章，至終點拉拉山遊客中心完成認證。記者高宇震／攝影
北橫「櫻花勇士」單車活動規劃拉拉山挑戰路線，單車騎士們於今早7點半，從頭寮經國紀念館出發，沿台七線到羅浮聖興宮前集章，至終點拉拉山遊客中心完成認證。記者高宇震／攝影

一年一度浪漫北橫櫻花季已登場，開啟春天旅行的腳步，北橫沿路直到拉拉山巴陵地區，沿途依著海拔及氣候溫度桃粉櫻花正接力綻顏，點綴在翠綠山林間，構成一幅美麗又浪漫的景色。桃園市政府風景區管理處主辦「2020北橫櫻花季活動」，今明兩天舉辦北橫櫻花勇士完騎認證活動，也舉辦櫻花季攝影比賽活動於3月2日開始收件。

北橫「櫻花勇士」單車活動規畫拉拉山挑戰路線，單車騎士們於今早7點半，從頭寮經國紀念館出發，沿台七線到羅浮聖興宮前集章，至終點拉拉山遊客中心完成認證。首日舉辦領騎日，也邀請經驗豐富專業車隊領騎，活動採網路報名，每日限額300名。

風管處長廖育儀指出，今年的北橫櫻花勇士完騎認證活動不受疫情影響，報名人數不減反增，今明兩天活動，600個名額早早報完畢，今天除了報名的民眾300人，更有許多私人自行車隊加入，參加民眾將近400人之多。

相較去年，活動碰上下雨天，四天活動頭兩天，甚至只有一二十人報名。由於今年氣候冷熱分明，花期雖短，但花況很不錯，櫻花長得更茂盛，櫻花將從高海拔地區往下開，詳細賞花資訊可參考北橫賞櫻地圖。

參加活動的民眾表示，現在武漢肺炎疫情嚴重，近量不去大賣場等人潮聚集的地方，單車馬拉松活動，雖同樣人潮聚集，但因為是室外活動較不擔心，且多運動增強抵抗力，也可以避免染上武漢肺炎。

桃園市政府觀光旅遊局呼籲民眾遊訪北橫沿線可看見櫻花的迷人風采，沿途慈湖、角板山園區、小烏來風景特定區及拉拉山等知名景點，可供遊客駐足賞景，處處都可看見驚喜，非常值得遊客親自來體驗。另櫻花季期間上山應多注意自身及交通安全，期盼每位遊客都能有趟完美難忘的賞櫻之旅。

一年一度浪漫北橫櫻花季已登場，開啟春天旅行的腳步，北橫沿路直到拉拉山巴陵地區，沿途依著海拔及氣候溫度桃粉櫻花正接力綻顏。圖／觀旅局提供
一年一度浪漫北橫櫻花季已登場，開啟春天旅行的腳步，北橫沿路直到拉拉山巴陵地區，沿途依著海拔及氣候溫度桃粉櫻花正接力綻顏。圖／觀旅局提供
北橫「櫻花勇士」單車活動規劃拉拉山挑戰路線，單車騎士們於今早7點半，從頭寮經國紀念館出發，沿台七線到羅浮聖興宮前集章，至終點拉拉山遊客中心完成認證。記者高宇震／攝影
北橫「櫻花勇士」單車活動規劃拉拉山挑戰路線，單車騎士們於今早7點半，從頭寮經國紀念館出發，沿台七線到羅浮聖興宮前集章，至終點拉拉山遊客中心完成認證。記者高宇震／攝影

櫻花季 北橫 拉拉山

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