竹市三大醫院啟動通訊診療 居家隔離者就診更便利

新竹市衛生局19日與三大醫院合作啟用通訊診療，照顧居家隔離與檢疫者的醫療需求，啟用以來，已透過視訊功能協助一名居家檢疫民眾診治輕微摔傷，過程順暢，及時解決居家隔離患者的醫療需求。

市長林智堅表示，為了讓居家隔離或居家檢疫者獲得良好醫療照護，衛生局與新竹國泰醫院、新竹馬偕醫院、台大新竹分院，自19日正式啟動通訊診療服務，若居家檢疫與隔離民眾出現不適，可撥打專線申請通訊診療服務，衛生局將協助轉介醫院進行視訊診療，通訊診療後再請家屬或代理人再完成繳交費用、刷健保卡、領藥等手續。

衛生局表示，目前已透過視訊功能協助一名居家檢疫民眾診治輕微摔傷，民眾通報衛生局，衛生局立刻評估患者傷勢，確認無立即危險，聯繫國泰醫院啟動通訊診療服務，藉由手機視訊功能與醫師對話了解傷勢，並全程錄音錄影保障醫病關係，再由家屬攜健保卡至醫院過卡領藥，過程順暢，及時解決居家隔離患者的醫療需求。

林智堅指出，因武漢肺炎疫情發展，衛生局邀請3大醫院加入通訊診療指定醫院，其中新竹國泰醫院為通訊診療的責任醫院，若民眾為長期於台大新竹分院或新竹馬偕醫院就醫，有必要時則由新竹國泰醫院分流轉介至台大新竹分院或新竹馬偕醫院，以利醫療照護的延續性。