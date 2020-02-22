生命紀念園區焚紙爐汰舊更新 空汙改善再升級

台灣人習慣燒紙錢，新竹市立生命紀念園區焚紙爐長年焚燒量大，不僅負荷過重，還欠缺空氣汙染防制設備，為改善焚燒、空氣品質，竹市殯葬管理所於去年12月完成焚紙爐汰舊換新作業，今年投入經費2200萬元辦理火化場空氣汙染防制設備建置統包工程，預計在年底完工。

新竹市政府民政處長倪冠勛指出，生命紀念園區焚紙爐長年協助燒紙錢及紙紮品，遇上喪葬吉日燃燒量遽增，導致負荷過重，機件設備多處待修，且因欠缺空氣汙染防制設備，所產生的空氣懸浮粒子及有害氣體，影響園區空氣品質。新竹市殯葬管理所108年度編列經費800萬元，進行焚紙爐汰舊換新作業，歷經120天工期，於去年12月4日完工。

倪冠勛說，焚紙爐汰舊換新作業是依環保法令的標準所設置的空氣汙染防制設備，均符合固定汙染源空氣汙染物排放標準、固定汙染源戴奧辛排放標，裝修亦選用環保、省能源及易維護的材料。另外，殯葬管理所今年投入2200萬元辦理火化場空氣汙染防制設備建置統包工程，將新增2座火化爐對應1座空氣汙染防制設備，持續提升殯葬服務品質。

倪冠勛指出，今年度屬閏年，農曆過年較往年提早，為配合客家族群農曆年後掃墓習俗，清明節公墓除草作業提早於1月1日展開，在近日更加派人力進行除草作業，方便民眾掃墓。有鑑於新冠肺炎席捲全台，