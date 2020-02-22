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竹東鎮長補選今天投票 中選會主委視察投開票所檢疫站

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中選會主委李進勇在縣長楊文科陪同下，前往視察自強國中等投開票所的投開票情形。記者陳斯穎／攝影
中選會主委李進勇在縣長楊文科陪同下，前往視察自強國中等投開票所的投開票情形。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹東鎮長補選今天投票，新竹縣選委會因應新冠肺炎疫情，在77個投開票所門口設置檢疫站，中選會主委李進勇在縣長楊文科陪同下，前往視察自強國中等投開票所的投開票情形。

李進勇表示，新竹縣竹東鎮長補選，這次補選的選舉人數約有7萬多人，全鎮設置77個投開票所，規模相當大，感謝新竹縣選委會兼任主任元的縣長楊文科，對這次選務全力支持，尤其在新冠肺炎防疫期間，選務人員要配合各種防疫作為，希望讓選民行使公民權時都能平安、順利完成。

這次防疫工作非常徹底，在場所的部分事先完成消毒，所有的工作人員也都經過防疫檢查，沒有發燒、呼吸道感染等症狀，投票全程也都配戴口罩；選民的部分，每個投開票所都設置簡易的防疫站，且是由衛生局調派護理事或校護專專業人員，為選民量額溫，同時準備酒精消毒液，為選民噴手消毒。

李進勇也指出，竹東鎮有104位居家檢疫的選民，事先也與防疫人員、民政系統保持聯繫，並做訪視，希望能配合防疫政策，不要外出投票。另外，也提醒如有發燒民眾前往投票，希望民眾配戴口罩，並與其他公民保持適當距離，完成投票後也應盡速就醫檢查。

投開票所工作人員為選民量額溫，同時準備酒精消毒液，為選民噴手消毒。記者陳斯穎／攝影
投開票所工作人員為選民量額溫，同時準備酒精消毒液，為選民噴手消毒。記者陳斯穎／攝影
投開票所工作人員為選民量額溫，同時準備酒精消毒液，為選民噴手消毒。記者陳斯穎／攝影
投開票所工作人員為選民量額溫，同時準備酒精消毒液，為選民噴手消毒。記者陳斯穎／攝影
中選會主委李進勇在縣長楊文科陪同下，前往視察自強國中等投開票所的投開票情形。記者陳斯穎／攝影
中選會主委李進勇在縣長楊文科陪同下，前往視察自強國中等投開票所的投開票情形。記者陳斯穎／攝影

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