影／苗栗縣頭份田寮里長補選 戴口罩投票

新冠肺炎持續擴大，苗栗縣頭份市田寮里長今天舉行補選，投開票所設置檢疫站，一早8點投開票所聚集排隊人潮等待投票，進入投開票所前，要量額溫、噴酒精消毒雙手，才可以進入投開票所，民眾大多配合防疫，「非常時期，共體時艱」。

苗栗縣頭份市田寮里長補選，有3名候選人，今在永貞國小舉行，設置3個投開票所，田寮里長選舉人數3838人。

今天一早8點不到，就有民眾在投開票所前排隊，選務人員也都戴起口罩。投票民眾在進入投開票所前，都要先量額溫、用酒精消毒雙手後，進入投票。

選務人員指出，現場也提供備用口罩，若萬一額溫超過37.5度，又沒戴口罩，將提供口罩，並詢問近期旅遊史，若有到陸港澳旅遊，將通報苗栗縣衛生局。

林姓民眾說，今天出發來投票前，戴上口罩，遇到疫情，連選務人員都戴上口罩，大家還是要配合疫情；另外，也有婆婆在排隊等投票時，詢問選務人員，「我的口罩有沒有戴對？」選務人員發現，婆婆口罩戴反了，協助幫婆婆將口罩戴正確；也有民眾沒有戴口罩投票，看到選務人員都戴上口罩，直覺不好意思。