影／「山恬環島炒豆樂」父親送給兩歲女兒的生日禮物

苗栗縣南庄鄉是國際慢城，在南庄鄉的十三間老街上，來自嘉義的龔軒課帶著香港籍妻子Sarah、女兒悅悅，一家三口移居南庄，開設「台灣小恬田十三間手作農坊」推展友善大地產品。悅悅今年滿2歲，夫妻倆送給女兒珍貴禮物，與鄰居「山度窯烤麵包」，組成「山恬環島炒豆樂」，帶著女兒，展開為期2周環島慢遊，深入台灣咖啡豆產地，以咖啡會友，藉由平凡炒豆工具，推廣台灣特色咖啡豆，期間義賣所得捐出部分給華山基金會或教會相扶機構。

來自香港的Sarah喜愛旅行，多年前來台旅遊時認識現在老公龔軒課，兩人相識、相戀，前年9月帶著女兒悅悅落腳國際慢城南庄鄉，感受這裡生活態度、大自然，開設「台灣小恬田十三間手作農坊」，秉持「友善農耕、誠實不二」態度，推展友善大地產品，店內手作體驗課程，推廣DIY鐵鍋咖啡，體驗炒豆樂趣，傳達生活態度。

今年2月，悅悅滿2歲，龔軒課說，決定在女兒2歲時送給她小禮物「環島」，2月24日起展開為期2周環島之旅，同行的還有好鄰居「山度窯烤麵包」老闆陳君逸的父母親，讓「咖啡、麵包飄香全台」。

龔軒課說，環島之旅，走訪台灣咖啡生產地，從苗栗出發，一路向南，走訪台中東勢、南投國姓、日月潭，嘉義奮起湖、台南關子嶺、屏東、台東，花蓮，回到苗栗，且購買當地優質的咖啡豆，每到一個地點，舉辦開鍋炒豆義賣，日後規畫將當地咖啡豆產品，作為店內長期推廣品項。

龔軒課說，開鍋炒咖啡豆約一個小時，炒豆過程中，民眾可以自行決定咖啡豆風味，靜下心來，感受片刻寧靜，他想傳達「簡樸鍋具烘焙咖啡是一件自然簡單事物」，讓愛喝咖啡的民眾，更輕鬆、自在喝咖啡。