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南庄風美道路災修完工 驗收日卻遇落石毀了

中央社 / 苗栗縣21日電

苗栗縣南庄鄉風美道路民國107年豪雨致災崩塌，苗栗縣政府爭取經費修復完工，今天排定驗收，卻發生坍方毀壞，暫時交通中斷，只能先緊急清除搶通，再釐清後續責任。

苗栗縣政府農業處休閒農業科長許家興表示，縣府辦理「南庄鄉風美段加里山農路災害復建工程」，工程長度約50公尺，經費新台幣202萬元，廠商近日完工，排定今天驗收，但昨天開始，山區陸續出現落石，今天清晨更發生坍方。

許家興說，山壁陡峭，滑落坍塌的土石覆蓋道路，阻礙通行，南庄鄉公所已先清除，傍晚恢復通行。

他說，相關人員到場勘查、紀錄，將釐清是否工程施作未確實或天然災害造成；初步查看，坍方位置應屬新崩塌點，研判與數日前降雨有關，能否歸責於廠商仍須進一步釐清。

南庄 苗栗縣 崩塌

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