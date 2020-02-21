南庄風美道路災修完工 驗收日卻遇落石毀了
苗栗縣南庄鄉風美道路民國107年豪雨致災崩塌，苗栗縣政府爭取經費修復完工，今天排定驗收，卻發生坍方毀壞，暫時交通中斷，只能先緊急清除搶通，再釐清後續責任。
苗栗縣政府農業處休閒農業科長許家興表示，縣府辦理「南庄鄉風美段加里山農路災害復建工程」，工程長度約50公尺，經費新台幣202萬元，廠商近日完工，排定今天驗收，但昨天開始，山區陸續出現落石，今天清晨更發生坍方。
許家興說，山壁陡峭，滑落坍塌的土石覆蓋道路，阻礙通行，南庄鄉公所已先清除，傍晚恢復通行。
他說，相關人員到場勘查、紀錄，將釐清是否工程施作未確實或天然災害造成；初步查看，坍方位置應屬新崩塌點，研判與數日前降雨有關，能否歸責於廠商仍須進一步釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言