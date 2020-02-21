文武全才苗栗縣教育處前處長徐永鴻 縣府敦聘縣政顧問

苗栗縣教育處前處長徐永鴻堪稱「文武全才」，今年1月退休後，苗栗縣長徐耀昌聘徐永鴻為縣政顧問，今頒發縣政顧問聘書，盼借重徐永鴻豐富教育經驗與學識專長，替苗栗開創展現價值，也使縣政推動更加順利。

61歲徐永鴻曾任苗栗縣教育處處長、國術委員會主任委員、中華民國八極拳協會理事長、苗栗縣文教基金會董事長、縣立苑裡高中、大湖國中、獅潭國中校長，公私部門閱歷豐富。

徐耀昌說，感謝徐永鴻顧問在擔任縣府教育處長期間，展現文武全才，主辦全民運動會、丹麥國家體操隊世界巡演交流等重大活動，鼓勵學子發揮所長，為苗栗爭取多項第一及最高榮譽、督導各級學校老舊校舍重建補強、建置AI無人載具體驗基地、落實適性揚才，為即將開展十二年國教做好充足準備。

徐耀昌說，未來倚重徐永鴻顧問的教育專業，盼他退而不休，持續傳播教育理念，發揮影響力，提升苗栗的競爭力。