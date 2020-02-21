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竹縣消保官羅鈞盛遭收押 縣府：即日起停止職務
新竹地檢署指揮法務部廉政署昨天上午針對「107年接獲法務部廉政暑提報新竹縣政府羅姓消保官等涉貪案情資」，搜索新竹縣政府消保官辦公室、環保局及新湖地政事務所等處，消保官羅鈞盛遭收押；環保局代理局長羅仕臣15萬元交保，限制住居；新湖地政事務所主任周明堂以5萬元交保。縣府表示，羅鈞盛因裁定羈押，自即日起停止職務，指派行政處法制科科長賴淑青代理。
縣長楊文科表示，將全力配合檢廉機關辦理，希望儘快釐清相關疑慮，毋枉毋縱；並遵守偵察不公開原則，由檢廉機關統一對外說明。
消保官羅鈞盛因裁定羈押，自即日起停止職務，為使消費者保護業務順利運作，楊文科指派行政處法制科科長賴淑青，代理消保官一職。
楊文科表示，一個有效率的「廉能政府」，是打造新竹縣未來30年繁榮發展的重要關鍵；「公務員廉政倫理規範」亦規定，不得涉足不當場所。他強調，對於貪腐「零容忍」的決心，也呼籲全縣公教人員，務必遵循廉能規範，勿以身試法。
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