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私校要學生搭校車「戴口罩」 市府教育局：已發函說明

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
有私校高中家長向桃園市議員余信憲陳情，指老師要求孩子註冊日、搭校車與公車都要戴口罩，但現在口罩難買，這樣的規定強人所難，也與中央規範背道而馳，要求市府教育局介入了解。圖／家長提供
有私校高中家長向桃園市議員余信憲陳情，指老師要求孩子註冊日、搭校車與公車都要戴口罩，但現在口罩難買，這樣的規定強人所難，也與中央規範背道而馳，要求市府教育局介入了解。圖／家長提供

為避免口罩荒，中央流行疫情指揮中心多次宣導健康的人不須戴口罩，但有私校高中家長向桃園市議員余信憲陳情，指老師要求孩子註冊日、搭校車與公車都要戴口罩，但現在口罩難買，這樣的規定強人所難，也與中央規範背道而馳，要求市府教育局介入了解。

市府教育局體健科指出，已向該校了解，應是老師誤會規定而發出錯誤訊息，教育局早在17日就發函給全市各公私立學校，文內即說明「正常健康學生及教職員工無須戴口罩，有呼吸道症狀者則務必配戴口罩」，避免造成學生及家長恐慌，會再次加強宣導。

余信憲說，有家長投訴並提供通訊軟體截圖，指學校老師請學生註冊日當天務必戴口罩、開學日起搭校車、公車也要戴口罩，他認為，學校這樣的要求讓家長萌生壓力也無所適從，且質疑是否市府對私校的宣達不夠確實？

余表示，25日開學在即，他要求教育局趕快統一向各校宣導口罩、消毒和學生發燒處置政策，不需人人戴口罩，如有健康疑慮，發燒、呼吸道症狀的學生，應該適當地在家休息。

市府教育局指出，17日已經發函給各校說明開學後嚴重特殊傳染性肺炎校園防疫措施內容，包含師生要落實自主健康管理，有生病、發燒或感冒，建議在家休息，落實「生病不上班、不上課」原則。

另，學校應安排適當動線、空間與人力替師生量測體溫並消毒雙手，可用貼紙區分量測體溫情形，再來防疫口罩為中央統一調度配送，讓出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適及緊急狀況者配戴，其他健康者無需戴口罩，並要求師生落實勤洗手。

口罩 教育局 發燒

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