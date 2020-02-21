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三光跨河大橋決標定案 武道能敢原民部落交通大利多

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
三光跨河大橋不僅僅只是一般聯外交通使用，也將具有產業運輸、觀光及災害替代動線功能。圖／原民局提供
三光跨河大橋不僅僅只是一般聯外交通使用，也將具有產業運輸、觀光及災害替代動線功能。圖／原民局提供

「武道能敢」是泰雅族傳統部落，位於桃園市復興區後山三光里，對外唯一交通道路桃113線，颱風期間中斷頻繁，族人通行只能利用溪底便道及百年彌榮人行吊橋，桃園市府自105年起決定籌建「三光跨河大橋」，並於本月19日完成決標作業，要給在地泰雅族原住民族人安全與便利的交通環境。

三光跨河大橋不僅僅只是一般聯外交通使用，也將具有產業運輸、觀光及災害替代動線功能。此外，橋樑採鋼結構設計，橋身跨徑160米、橋面寬度6.5米，施工同時也會顧及周邊環境，施作微型樁擋土牆、河道護岸、型框植生護坡及路面改善等工項，有助於確保部落安全。

為籌建三光跨河大橋，市府自105年起積極向中央爭取經費，相繼完成可行性評估、工程規劃設計及獲原民會同意納入「原住民族部落特色道路改善計畫」補助範圍，並於去年7月15日經工程會函覆同意核列「三光跨河大橋」興建工程經費1億5200萬元，本案歷經多次評選審查作業，於今年2月19日完成決標作業，工程經費達1億3650萬元整，興建總工期480日曆天。

桃園市長鄭文燦表示，興建三光跨河大橋，是落實桃原新政-交通正義主張，目的在於有效改善「武道能敢」部落族人，長年來交通不便問題。

鄭文燦也強調，市府重視原住民族各項業務工作，建設也不分都會或原鄉，要做原住民族人最好的後盾，讓族人好工作、好生活、好就業。

原住民 鄭文燦

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