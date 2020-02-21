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耗資4972萬 湖口鄉衛生所新建工程動土 明年8月完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府衛生局向中央爭取前瞻基礎建設計畫，在湖口鄉新建衛生所，今天在達生路中義段正式動工。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府衛生局向中央爭取前瞻基礎建設計畫，在湖口鄉新建衛生所，今天在達生路中義段正式動工。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府衛生局向中央爭取前瞻基礎建設計畫，在湖口鄉新建具有醫療保健、長照服務特色的新形態衛生所，今天在達生路中義段正式動工，除原有衛生所功能之外，將連結社區照顧服務資源，成為當地照護關懷長者的長照服務平台。

此案獲得中央核定經費4972萬元，並補助3802萬、縣府配合款1170萬，工程預計明年8月完工，新的衛生所大樓規畫地上4層樓，1樓為醫療保健服務區，將有掛號室、診療室、檢驗室、抹片室、預注室、哺集乳室、疫苗室等，2樓則有日間照顧中心可容納30名長者，3樓則為行政辦公室，4樓為多功能活動區。

縣長楊文科表示，此工程經過幾次流標之後，經費上做了調整，今天終於動工，明年湖口鄉衛生所將以嶄新面貌提供優質的健康服務空間，強化社區預防保健，提升長期照護服務品質，對於湖口鄉親的健康，可以得到更好的照顧。

衛生局長殷東成表示，原湖口鄉衛生所位於湖口鄉公所內，建築廳舍老舊狹小，辦公廳舍坐落於中央街上，隨著人口增加及時代變遷，硬體設施無法提供鄉親完善的醫療保健服務，新建衛生所則鄰近警察局新湖分局，考量附近為新興重劃區，以及既有紋理區位、人文特色，未來將打造成為兼具醫療保健及長照服務特色之新型態衛生所。

新竹縣湖口鄉衛生所新建工程，今天在達生路中義段正式動工。記者陳斯穎／攝影
新竹縣湖口鄉衛生所新建工程，今天在達生路中義段正式動工。記者陳斯穎／攝影

衛生所 長照 衛生局

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