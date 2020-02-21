興南堰生態池疑遭汙染 水黑惡臭隨處死魚

桃園市中壢區老街溪興南堰生態池疑似遭汙染，傳出濃濃惡臭味，呈現暗河水黑色，河流周邊隨處可見死魚。桃園市環保局派員勘查後研判，造成魚隻死亡的原因為興南堰閘門開啟後又關閉，下游水位過低，底泥浮現，魚隻密度增加，導致溶氧不足造成魚隻死亡。

環保局指出，河堰閘門似有被打開後再關閉之情形，造成上游淤泥沖刷到河堰下方，河堰上游水位尚未高過閘門，無水流至下游，使下游水位偏低，約數百隻大小魚死亡，使河川發出惡臭。而民眾所見的黑色不明異物，是水位過低，河川底部浮現的底泥，河水顏色偏深屬正常現象。

環保局也採河堰上下游水樣檢測水質、水溫、導電度均屬正常，銅鎳試紙未檢出，水質黃色混濁，除溶氧過低外未有明顯異常，並往上游循線稽查並無發現工廠偷排廢水情形。為避免死魚惡臭味持續蔓延，水務局現正清理死魚。

對此，權管河堰閘門的石門農田水利會中壢工作站表示，興南自動倒伏堰位於老街溪，農民自古即引河水灌溉。老街溪屬於公有水體，社區、工廠、道路及其他排水都排入公有水體。自古至民國五、六十年代之前，河川水沒有汙染。隨著工業及社會發展，汙染源頭愈來愈多，皆排入河川，造成河川嚴重汙染。