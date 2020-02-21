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鄭文燦視察健身工廠 業者：疫情控制後生意回溫
桃園市長鄭文燦今天下午視察中壢區健身工廠防疫措施執行情形。鄭文燦說，健身房等服務業往來人潮較多，須以高標準檢視各項防疫整備作業，今日視察的健身工廠為私人運動場所，對於進入健身房的會員，除先在大門入口處進行體溫測量，在健身房內亦提供酒精及乾洗手消毒液，讓民眾在使用器材時，可主動進行消毒，避免接觸感染，也透過空調設定保持新鮮空氣流通。
此外，員工上下班皆需測量體溫並配戴口罩，並設置員工旅遊史雲端登記及緊急應變回報機制，提供安全環境讓民眾能安心運動，將可能感染的機率降到最低。
鄭文燦表示，除了私人健身房，全市公私立運動場館也都會加強各項防疫物資整備，包括國民運動中心、羽球館、棒球場及游泳池等，皆全面落實防疫措施。
此外，面對新冠肺炎疫情，重要防疫對策之一是落實民眾自主健康管理，只要把可能感染的風險降到最低，一般身體健康的人同樣可以正常進行各項活動，也期許服務業都能夠建立完善防疫措施，共度疫情難關，並注意配合中央防疫策略隨時調整。
健身房業者指出，疫情爆發時以往規律運動的會員數有減少大概2至3成，隨著疫情控制得宜後，來運動的人數又慢慢回溫，現在又回到以往人數。健身房除了幫會員量測體溫，定時消毒跟清潔器材，如果會員仍有疑慮，現場還提供濃度百分之七十的酒精跟抹布，讓民眾上器材之前可以去擦拭器材，更放心使用。
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