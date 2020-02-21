桃市議會民進黨團總召 呂林小鳳交棒陳治文

桃園市議會民進黨團今天進行幹部交接，新任總召集人陳治文在黨部主委張火爐監交之下從卸任總召呂林小鳳手中接下印信，市長鄭文燦、議長邱奕勝也到場見證；民進黨團成員共21人，原為綠黨的市議員王浩宇近日加入民進黨，成為民進黨團的黨籍生力軍，鄭文燦表示，民進黨團雖未過半，期勉新的一年府會和諧，為市政建設努力。

陳治文介紹黨團新幹部，分別為副總召蔡永芳、幹事長鄭淑方與書記長陳雅倫，她也提到，之前為綠黨黨籍的王浩宇日前申請入黨通過，正式加入民進黨，現在也是民進黨團的一份子，由衷歡迎他的加入，相信王的才華、才能，協助維持黨團順暢運作。

桃園市議會民主進步黨黨團總召暨幹部交接典禮今天在議會大禮堂進行，除了黨部成員，國民黨團總召林政賢、無黨團結聯盟總召李家興與多名市府一級主管都到場參與，鄭文燦與邱奕勝也到場致詞，並致贈新任幹部紀念品與禮品，親自獻上祝福。

鄭文燦先感謝卸任總召呂林小鳳在任期中盡心反映民意，激發桃園建設動力，接著恭喜陳治文等人接任新任總召等幹部職務，新的會期即將開始，相信在議長帶領下，各黨團與市府將能繼續同心努力，讓桃園度過防疫難關，各項建設繼續往前走。

邱奕勝也肯定呂林小鳳在過去一年表現可圈可點，也恭喜資深議員陳治文擔任民進黨團新任總召，並提到桃園議會的傳統優良，除女性優質問政外，遇到任何事情都是理性的溝通協調處理，可稱得上全台議會的模範生，希望未來能維持桃園建設好成績。