竹縣罕病身障福利服務中心動土 桃竹苗區974名病友受惠

新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心，今天在關西鎮東平里舉行工程動土典禮，預計2年後完工，縣長楊文科樂見關西身心障礙福利服務中心的成立，盼讓民眾更瞭解罕見疾病，也成為生命教育的正向教材、具有社會教育功能的場域。

楊文科表示，該中心結合療癒、復健、諮商、喘息、職業訓練及休閒驗，是全台第一個民營第三類，非住宿、非日間服務的社會福利服務中心，成立後除竹縣154名、桃竹苗區有974名病友將受惠，也可服務全國的罕病家庭，預估每年服務2500人次。

楊文科肯定服務中心成立，可安頓罕病病友和家屬的心，他指出，社會對弱勢團體接納的態度和文明的程度是有重要的關聯，罕病發生率只有萬分之一、不會傳染，關西鄉親的了解接納令人感動，縣府也會全力支持。

罕見疾病基金會董事長林泫沛強調，罕病身障福利服務中心，是身心靈療育的教育示範中心，而非養護中心，未來將成為亞洲最大服務罕病病友及家庭的服務中心。

創辦人陳莉茵也指出，罕病身障福利服務中心將規劃桃竹苗服務區、多功能教育區、社教區、農作區等，重建病友的生活和信心，讓他們的生命更有意義，另外，服務中心也是復建師、營養師、心理輔導師等專業人員的訓練場所。