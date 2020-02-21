快訊

再增48例確診！南韓染新冠肺炎人數達204人

5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣罕病身障福利服務中心動土 桃竹苗區974名病友受惠

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心，今天在關西鎮東平里舉行工程動土典禮，預計2年後完工。記者陳斯穎／攝影
新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心，今天在關西鎮東平里舉行工程動土典禮，預計2年後完工。記者陳斯穎／攝影

新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心，今天在關西鎮東平里舉行工程動土典禮，預計2年後完工，縣長楊文科樂見關西身心障礙福利服務中心的成立，盼讓民眾更瞭解罕見疾病，也成為生命教育的正向教材、具有社會教育功能的場域。

楊文科表示，該中心結合療癒、復健、諮商、喘息、職業訓練及休閒驗，是全台第一個民營第三類，非住宿、非日間服務的社會福利服務中心，成立後除竹縣154名、桃竹苗區有974名病友將受惠，也可服務全國的罕病家庭，預估每年服務2500人次。

楊文科肯定服務中心成立，可安頓罕病病友和家屬的心，他指出，社會對弱勢團體接納的態度和文明的程度是有重要的關聯，罕病發生率只有萬分之一、不會傳染，關西鄉親的了解接納令人感動，縣府也會全力支持。

罕見疾病基金會董事長林泫沛強調，罕病身障福利服務中心，是身心靈療育的教育示範中心，而非養護中心，未來將成為亞洲最大服務罕病病友及家庭的服務中心。

創辦人陳莉茵也指出，罕病身障福利服務中心將規劃桃竹苗服務區、多功能教育區、社教區、農作區等，重建病友的生活和信心，讓他們的生命更有意義，另外，服務中心也是復建師、營養師、心理輔導師等專業人員的訓練場所。

關西鎮長劉德樑表示，他從原本反對、經了解後接納，對罕病身障服務中心歡迎，並在縣府、關西鎮公所、議員及鎮民代表的協助下，辦理兩場說明會向鄉親公開說明，成功獲得關西鄉親的接納，期許這裡能像瑞典一處小島，因對的罕見疾病的病友和家屬關心而受到世界注意，成為關西的新亮點。

新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心，今天在關西鎮東平里舉行工程動土典禮，預計2年後完工。記者陳斯穎／攝影
新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心，今天在關西鎮東平里舉行工程動土典禮，預計2年後完工。記者陳斯穎／攝影

罕見疾病 楊文科 身障

延伸閱讀

竹縣最大的返台投資案 弘訊科技投資30億興建竹北總部

竹北停車場BOT案引進竹縣首座影城 今開工2022年啟用

竹縣首座社福館 預計6月動工

改善塞車 竹縣推台一線替代道路

相關新聞

鄭文燦視察健身工廠 業者：疫情控制後生意回溫

桃園市長鄭文燦今天下午視察中壢區健身工廠防疫措施執行情形。鄭文燦說，健身房等服務業往來人潮較多，須以高標準檢視各項防疫整...

桃市議會民進黨團總召 呂林小鳳交棒陳治文

桃園市議會民進黨團今天進行幹部交接，新任總召集人陳治文在黨部主委張火爐監交之下從卸任總召呂林小鳳手中接下印信，市長鄭文燦...

竹縣罕病身障福利服務中心動土 桃竹苗區974名病友受惠

新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心，今天在關西鎮東平里舉行工程動土典禮，預計2年後完工，縣長楊文科樂見關西身心障礙福利服...

影／苗栗配發補教業者口罩酒精 一度想找警方坐鎮

苗栗縣政府協助縣內各補習班、兒童課後照顧中心做好防疫準備工作，由教育部統籌提供防疫物資，今天在苗栗巨蛋體育館發放中央配發...

竹縣最大的返台投資案 弘訊科技投資30億興建竹北總部

弘訊科技位在竹北的總部今天舉行開工動土典禮，新竹縣政府表示，在中央的「5+2產業創新計畫」以及「台商返台投資計畫」，新竹...

因應228連假旅運人潮 公路總局推多項優惠措施

配合228連假交通部公路總局針對大眾運輸規畫多項優惠措施，苗栗監理站從27日至3月1日也協調轄內公路汽車客運業者，除了加...

華夏劇場桃園慈護宮公演女媧補天 素人演出寓教於樂

台灣堯舜禹文化學會23日（周日）晚上6點30分到8點，在桃園市桃園區慈護宮前廣場演出華夏劇場第二集「女媧補天」，現場還有...

山區農路修復完工今天要驗收 不料清晨崩坍

苗栗縣南庄鄉鹿場部落的風美道路前年受災，修復工程最近完工並訂今天驗收，不料天清晨7點多竟又發生大坍方毀損，縣府農業處已派...

焚化爐趨飽和 桃市府6月起不收四大超商垃圾

桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局評估轄內僅1座欣榮焚化爐，隨著人...

1歲男童多日嘔吐腹脹 竟是誤食花瓶中「水晶寶寶」

新竹一名1歲4個月陳姓男童，因多日嘔吐、腹脹及無法進食，被家人緊急送往台大醫院新竹分院急診，經X光及電腦斷層掃描檢查後發...

桃園關懷服務居家檢疫者 設減壓專線、垃圾集中站

新冠肺炎疫情延燒，桃園居家檢疫者多達3千多人，市長鄭文燦今天主持防疫專案會議，跨局處提出多元服務方案，包含衛生局減壓專線...

遠東全家福內壢廠換季outlet出清搶便宜 讀者另有優惠

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至3月8日，於桃園內壢廠舉辦廠區展售活動，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品...

熱門新聞

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

防疫大作戰 蒜農：三代種蒜沒有像這樣被追著跑

全國防疫雲林這一鄉最周全 幼兒園還裝紅外線熱像儀

取締白牌車有成果 男子開車載客人到嘉義火車站被查獲

影／台灣第一家巨蒸籠宴月底結束 饕客嘆不捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。