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影／苗栗配發補教業者口罩酒精 一度想找警方坐鎮

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府協助縣內各補習班、兒童課後照顧中心做好防疫準備工作，由教育部統籌提供防疫物資，今天在苗栗巨蛋體育館發放中央配發的防疫備用口罩、兒童口罩及消毒酒精，縣內現有298家立案補教業者，視規模大小、學生數多寡核配不同數量的防疫物資。

縣府教育處針對補教業者發放口罩、酒精等防疫物資，今天從上午10點到下午4點，下一梯次安排在24日周一上午9點到12點發放。

上午在巨蛋的發放作業，補教業者紛紛攜帶相關證件來領取口罩，另外國小幼兒園到公私立高中也發放由教育部配發的酒精，至於縣府因應疫情採購的500支額溫槍今天到貨，將安排在明天配發。

酒精等物資目前屬防疫管制物資，縣府要求由相關主管來領取，許多學校是由校長、主任親自來領取，領到酒精的人員顯得相當開心；這次發放補教業者口罩、酒精的作業，教育處一度想比照外縣市找政風、警力到場坐鎮，但後來並未請警力支援。

教育處強調，提供補教業者的這批物資屬防疫備用性質，且數量有限，後續還會積極向教育部爭取，這批物資以有招收高中以下學生的補習班、兒童課後照顧中心為發放對象，口罩將提供班內學生、教職員工出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

依教育部發放原則，配發的醫療用口罩，以年齡層為順序發放，較小者優先發放，此外並依補習班、兒童課後照顧中心規模大小核配，每個補習班及兒童課後照顧中心都能領取。

兒童口罩優先核配學前補習班及兒童課後照顧中心每家1盒，剩餘數量再依國小補習班、兒童課後照顧中心招收人數核配；消毒酒精因僅供環境消毒用，苗栗縣獲配發數非常有限，因此依補習班、兒童課後照顧中心教室數及教室面積核配。

教育處表示，相關防疫訊息隨時更新於苗栗縣短期補習班資訊管理系統、兒童課後照顧中心網站，請各業者留意，並可運用LINE搜尋衛福部疾管署官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，便可加入與疾管家得知最新防疫訊息。

苗栗縣短期補習班資訊管理系統網址https://bsb.kh.edu.tw/

兒童課後照顧中心資訊網址

苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣教育處上午在巨蛋體育館也針對縣內國小幼兒園發放教育部配發的75％酒精。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣教育處上午在巨蛋體育館也針對縣內國小幼兒園發放教育部配發的75％酒精。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣教育處上午在巨蛋體育館也針對縣內國小幼兒園發放教育部配發的75％酒精。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣教育處上午在巨蛋體育館也針對縣內國小幼兒園發放教育部配發的75％酒精。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處今天在巨蛋體育館針對補教業者發放口罩、酒精等防疫備用物資。記者胡蓬生／攝影

補習 口罩 教育部

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