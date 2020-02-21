影／苗栗配發補教業者口罩酒精 一度想找警方坐鎮

苗栗縣政府協助縣內各補習班、兒童課後照顧中心做好防疫準備工作，由教育部統籌提供防疫物資，今天在苗栗巨蛋體育館發放中央配發的防疫備用口罩、兒童口罩及消毒酒精，縣內現有298家立案補教業者，視規模大小、學生數多寡核配不同數量的防疫物資。

縣府教育處針對補教業者發放口罩、酒精等防疫物資，今天從上午10點到下午4點，下一梯次安排在24日周一上午9點到12點發放。

上午在巨蛋的發放作業，補教業者紛紛攜帶相關證件來領取口罩，另外國小幼兒園到公私立高中也發放由教育部配發的酒精，至於縣府因應疫情採購的500支額溫槍今天到貨，將安排在明天配發。

酒精等物資目前屬防疫管制物資，縣府要求由相關主管來領取，許多學校是由校長、主任親自來領取，領到酒精的人員顯得相當開心；這次發放補教業者口罩、酒精的作業，教育處一度想比照外縣市找政風、警力到場坐鎮，但後來並未請警力支援。

教育處強調，提供補教業者的這批物資屬防疫備用性質，且數量有限，後續還會積極向教育部爭取，這批物資以有招收高中以下學生的補習班、兒童課後照顧中心為發放對象，口罩將提供班內學生、教職員工出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

依教育部發放原則，配發的醫療用口罩，以年齡層為順序發放，較小者優先發放，此外並依補習班、兒童課後照顧中心規模大小核配，每個補習班及兒童課後照顧中心都能領取。

兒童口罩優先核配學前補習班及兒童課後照顧中心每家1盒，剩餘數量再依國小補習班、兒童課後照顧中心招收人數核配；消毒酒精因僅供環境消毒用，苗栗縣獲配發數非常有限，因此依補習班、兒童課後照顧中心教室數及教室面積核配。

教育處表示，相關防疫訊息隨時更新於苗栗縣短期補習班資訊管理系統、兒童課後照顧中心網站，請各業者留意，並可運用LINE搜尋衛福部疾管署官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，便可加入與疾管家得知最新防疫訊息。

苗栗縣短期補習班資訊管理系統網址https://bsb.kh.edu.tw/