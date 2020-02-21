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竹縣最大的返台投資案 弘訊科技投資30億興建竹北總部
弘訊科技位在竹北的總部今天舉行開工動土典禮，新竹縣政府表示，在中央的「5+2產業創新計畫」以及「台商返台投資計畫」，新竹縣推動3大箭的政策方針積極為返台台商尋找土地，此次弘訊科技投資30億元興建竹北總部基地，是竹縣最大的返台投資案，將為竹縣帶來更多的就業機會及產業進步發展。
縣長楊文科表示，弘訊科技落腳竹北，是新竹縣天大的喜事，弘訊科技是一家充分利用AI及IOT技術的先進製造商，及台灣高級機械控制系統與塑膠機械研發到製成的製造廠，感謝弘訊科技董事長熊鈺麟到竹縣投資，新竹地區深受廠商投資喜愛，投資絡繹不決，也期盼中央能夠多加幫忙，盡速通過竹科三期、台灣知識經濟旗艦園區(璞玉計畫)，為新竹縣帶來更繁榮的發展。
弘訊科技位於竹北總部的新廠，總建設面積為1萬500坪，規畫建造地下二層、地上七層的半導體級廠辦大樓，工期共計18個月，未來將聚焦先進製造、潔淨能源與半導體三大重點發展領域。
熊鈺麟指出，因應中美貿易與全球產業技術的再次轉移，弘訊科技於2019年啟動新竹縣台灣總部建設工作，除將原本的射出成型機自動化外，將增加3項新經營主軸，一、先進製造，包括自動化關鍵部件與系統整合，以及工業雲平台的建立；二、新能源，包括含潔淨能源、微型電網、儲能系統與工廠能源管理；三、半導體，包含關鍵工業IC設計、半導體設備關鍵部件與製程技術。
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