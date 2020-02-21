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因應228連假旅運人潮 公路總局推多項優惠措施

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗監理站228連假協調轄內公路汽車客運業者，配合高鐵、台鐵列車及國道客運班車時刻發車，並將延長收班時間並機動加班。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站228連假協調轄內公路汽車客運業者，配合高鐵、台鐵列車及國道客運班車時刻發車，並將延長收班時間並機動加班。圖／苗栗監理站提供

配合228連假交通部公路總局針對大眾運輸規畫多項優惠措施，苗栗監理站從27日至3月1日也協調轄內公路汽車客運業者，除了加強車輛整備及行車前各項安全檢查外，並配合高鐵、台鐵列車及國道客運班車時刻發車，延長收班時間並機動加班，盼充分發揮接駁轉運功能，讓民眾順利平安返家，快樂出門旅遊。

苗栗監理站指出，因應228連假，交通部公路總局推出多項優惠措施，包括國道客運享全票平均85折優惠，另外搭國道客運及台鐵下車後轉乘在地客運，享有基本里程或市區客運一段票免費優惠。

考量連假期間觀光旅遊人潮需求，交通部更提供40條台灣好行路線實施電子票證半價優惠措施，提供民眾好康，又免塞車之苦，請大家多利用。

苗栗監理站表示，苗栗地區好山好水，連假歡迎到苗栗一遊，規畫到苗栗遊南庄老街、大湖逛酒莊採草莓、泰安泡湯或三義木雕街等旅遊熱點，出門前可利用「ibus公路客運」、台灣好行套票網站查詢（官網http://www.taiwantrip.com.tw/），一機在手，輕鬆享受好康旅遊樂趣。

此外，在高鐵站有免費接駁專車可到吳濁流藝文館、苗栗客家文化園區、三義木雕博物館、客家大院、雪霸國家公園、大湖酒莊、三義交流道西湖站，知性文化之旅趴趴走，省錢省時享好康。

為讓民眾快快樂出門，平安回家，連假期間苗栗監理站將會同警方加強在國道、重要道路、風景區等路段實施路檢聯合稽查，期盼平安順利完成疏運工作。

苗栗監理站並呼籲民眾連假期間返鄉出遊善用「iBus公路客運」App軟體查詢乘車資訊；另外搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運，均享有雙重優惠，鼓勵民眾多加利用。

苗栗監理站228連假協調轄內公路汽車客運業者，配合高鐵、台鐵列車及國道客運班車時刻發車，延長收班時間並機動加班。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站228連假協調轄內公路汽車客運業者，配合高鐵、台鐵列車及國道客運班車時刻發車，延長收班時間並機動加班。圖／苗栗監理站提供

國道客運 連假 監理站

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