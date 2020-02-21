華夏劇場桃園慈護宮公演女媧補天 素人演出寓教於樂

台灣堯舜禹文化學會23日（周日）晚上6點30分到8點，在桃園市桃園區慈護宮前廣場演出華夏劇場第二集「女媧補天」，現場還有獎徵答活動，贈送精美獎品以及慧行志工親手製作的手工老麵羊奶饅頭(平安饅頭)，歡迎鄉親們闔家扶老攜幼前來觀賞。

台灣堯舜禹文化學會表示，這次公演活動由桃園區公所擔任指導單位，台灣堯舜禹文化學會、桃園慈護宮管理委員會聯合主辦，立法委員萬美玲服務處、南門里、南華里、中正里、中平里、玉山里、文明里、中原里等辦公處協辦，特別感謝桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰里長、南華里林獻堂里長、中平里顏秀錦里長共襄盛舉，以及得到慈護宮主委吳正宗、總幹事陳金英的全力配合，得以順利在慈護宮演出「女媧補天」酬神平安戲。

「女媧補天」的神話故事內容為相傳遠古時代水神共工與火神祝融相爭，共工將天上撞出一個大洞，造成天上大水傾瀉而下，氾濫成災，女媧娘娘為免去人間災苦，設法煉五色石用來補天，後人感念女媧娘娘救命的恩德，而有「天穿日」紀念女媧娘娘，這也是「全國客家日」的由來。

該戲劇演員多位來自南門里「南門社區發展協會舞蹈班」仙女成員擔綱演出，吳宏泰里長擔任理事長，並邀約前桃園縣長吳志揚委員擔綱演出伏羲大帝的角色，整場戲當中還有徐馨梅老師指導的桃園市馨梅日本舞踊協會、陳瑞珠老師指導的桃園市民俗傳統舞蹈學會、林聯君老師的靈舞以及艾菲爾舞團管愛玲、許瀞月帶來的舞蹈表演。另外還邀請台灣堯舜禹文化學會理事長林呈財博士，於演出結束後為本次舞台劇解說及致詞。

承辦本次活動的台灣堯舜禹文化學會葛冠榆常務監事說，學會以弘揚堯舜禹文化、提升社會善良風氣、增進國家安全進步為宗旨，深知台灣若要提升，宮廟一定要更好，宮廟若要更好，有典故的戲劇一定要演好。