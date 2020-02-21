快訊

極音速飛彈與雷射炮 即將改變未來戰場的新武器

中央黨部租約結束將搬？江啟臣：國民黨已非泱泱大黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華夏劇場桃園慈護宮公演女媧補天 素人演出寓教於樂

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
「女媧補天」過去公演畫面。圖/臺灣堯舜禹文化學會提供
「女媧補天」過去公演畫面。圖/臺灣堯舜禹文化學會提供

台灣堯舜禹文化學會23日（周日）晚上6點30分到8點，在桃園市桃園區慈護宮前廣場演出華夏劇場第二集「女媧補天」，現場還有獎徵答活動，贈送精美獎品以及慧行志工親手製作的手工老麵羊奶饅頭(平安饅頭)，歡迎鄉親們闔家扶老攜幼前來觀賞。

台灣堯舜禹文化學會表示，這次公演活動由桃園區公所擔任指導單位，台灣堯舜禹文化學會、桃園慈護宮管理委員會聯合主辦，立法委員萬美玲服務處、南門里、南華里、中正里、中平里、玉山里、文明里、中原里等辦公處協辦，特別感謝桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰里長、南華里林獻堂里長、中平里顏秀錦里長共襄盛舉，以及得到慈護宮主委吳正宗、總幹事陳金英的全力配合，得以順利在慈護宮演出「女媧補天」酬神平安戲。

「女媧補天」的神話故事內容為相傳遠古時代水神共工與火神祝融相爭，共工將天上撞出一個大洞，造成天上大水傾瀉而下，氾濫成災，女媧娘娘為免去人間災苦，設法煉五色石用來補天，後人感念女媧娘娘救命的恩德，而有「天穿日」紀念女媧娘娘，這也是「全國客家日」的由來。

該戲劇演員多位來自南門里「南門社區發展協會舞蹈班」仙女成員擔綱演出，吳宏泰里長擔任理事長，並邀約前桃園縣長吳志揚委員擔綱演出伏羲大帝的角色，整場戲當中還有徐馨梅老師指導的桃園市馨梅日本舞踊協會、陳瑞珠老師指導的桃園市民俗傳統舞蹈學會、林聯君老師的靈舞以及艾菲爾舞團管愛玲、許瀞月帶來的舞蹈表演。另外還邀請台灣堯舜禹文化學會理事長林呈財博士，於演出結束後為本次舞台劇解說及致詞。

承辦本次活動的台灣堯舜禹文化學會葛冠榆常務監事說，學會以弘揚堯舜禹文化、提升社會善良風氣、增進國家安全進步為宗旨，深知台灣若要提升，宮廟一定要更好，宮廟若要更好，有典故的戲劇一定要演好。

因此，台灣堯舜禹文化學會在全省各地舉辦華夏劇場舞台劇公演，期望藉由堯舜禹古聖先王的思想啟迪，寓教於樂，提升鄉親們的文化涵養，並助其開發心靈潛能，活出更加光彩的人生。

在桃園市桃園區慈護宮前廣場演出華夏劇場第二集「女媧補天」海報。圖/臺灣堯舜禹文化學會提供
在桃園市桃園區慈護宮前廣場演出華夏劇場第二集「女媧補天」海報。圖/臺灣堯舜禹文化學會提供

劇場 吳志揚

延伸閱讀

桃園關懷服務居家檢疫者 設減壓專線、垃圾集中站

通緝犯怕疫情躲回台 桃園地檢設立臨時偵查庭隔離戒備

不畏疫情！日本純熟男劇團來台演出港邊大叔生存之道

影／防疫總動員 桃園影城採取「梅花座」

相關新聞

焚化爐趨飽和 桃市府6月起不收四大超商垃圾

桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局評估轄內僅1座欣榮焚化爐，隨著人...

華夏劇場桃園慈護宮公演女媧補天 素人演出寓教於樂

台灣堯舜禹文化學會23日（周日）晚上6點30分到8點，在桃園市桃園區慈護宮前廣場演出華夏劇場第二集「女媧補天」，現場還有...

山區農路修復完工今天要驗收 不料清晨崩坍

苗栗縣南庄鄉鹿場部落的風美道路前年受災，修復工程最近完工並訂今天驗收，不料天清晨7點多竟又發生大坍方毀損，縣府農業處已派...

1歲男童多日嘔吐腹脹 竟是誤食花瓶中「水晶寶寶」

新竹一名1歲4個月陳姓男童，因多日嘔吐、腹脹及無法進食，被家人緊急送往台大醫院新竹分院急診，經X光及電腦斷層掃描檢查後發...

桃園關懷服務居家檢疫者 設減壓專線、垃圾集中站

新冠肺炎疫情延燒，桃園居家檢疫者多達3千多人，市長鄭文燦今天主持防疫專案會議，跨局處提出多元服務方案，包含衛生局減壓專線...

遠東全家福內壢廠換季outlet出清搶便宜 讀者另有優惠

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至3月8日，於桃園內壢廠舉辦廠區展售活動，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品...

影／ 苗栗國？苗栗縣兒少代表 翻轉對苗栗刻板印象

「苗栗不該被邊緣化！」苗栗縣政府社會處連3年舉辦兒少代表諮詢遴選，今年選12名，其中3名兒少代表興華中學趙莉卉、苗栗高中...

苗縣山地管制 今起全面解除

苗栗縣山地經常管制區、特定管制區今天起全面解除管制，包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村及觀霧國家森林遊樂區周邊，今天起不必申請入山許可證。

照顧原民長者 苗栗增3文健站

原民會核定苗栗新三處文化健康站，縣府分別在都會區苗栗市、頭份市各一站，泰安鄉象鼻村1站，照顧年長原住民健康、提供營養餐飲服務等、預計3月16日開站。

暖心阿嬤成立基金會 捐數百桶酒精給學校、警察

新冠肺炎疫情持續升高，因應開學在即，財團法人觀音根滿慈善基金會今由董事、市議員彭俊豪代表捐贈給每校各1桶20公升的消毒酒...

桃園監理站到桃機稽查 揪到非法白牌車

國內第一起死於新冠肺炎患者被證實為白牌車司機，外界憂心白牌計程車淪為防疫漏洞，交通部公路總局桃園、中壢監理站與航空警察局...

影／防疫總動員 桃園影城採取「梅花座」

新冠肺炎疫情延燒，陸續出現感染案例，市長鄭文燦今日走訪八德廣豐新天地實地視察，大眾喜愛到電影院娛樂放鬆，但電影院為高密度...

熱門新聞

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

防疫大作戰 蒜農：三代種蒜沒有像這樣被追著跑

擴大稽查白牌計程車 最高罰50萬、檢舉獎金30萬

全國防疫雲林這一鄉最周全 幼兒園還裝紅外線熱像儀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。