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山區農路修復完工今天要驗收 不料清晨崩坍
苗栗縣南庄鄉鹿場部落的風美道路前年受災，修復工程最近完工並訂今天驗收，不料天清晨7點多竟又發生大坍方毀損，縣府農業處已派員趕往現場了解情況，鄉公所方面也將派員協助清理落石。
苗栗縣議員楊文昌表示，風美道路從鹿場通往苦花潭，沿線沒有住戶，主要供農產運輸，平常車流不多，道路剛修復完工，不料今天清晨又崩坍；這條道路沿線有許多早年的煤礦坑，當年支柱都使用相思木，因年代久遠，坑道很容易發生崩坍意外，導致道路受損。
苗栗縣政府農業處休閒農業科長許家興指出，風美道路107年7月豪雨受損，縣府辦理「南庄風美段加里山農路災害復建工程」，長度約50公尺、經費202萬元，道路最近剛完工，農業處已排定今天辦理驗收，不料又發生崩坍意外，將請承包商清理落石，並通報鄉公所協助處理，這條道路復建工程尚未驗收，受災情況及責任要進一步調查了解。
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