山區農路修復完工今天要驗收 不料清晨崩坍

苗栗縣南庄鄉鹿場部落的風美道路前年受災，修復工程最近完工並訂今天驗收，不料天清晨7點多竟又發生大坍方毀損，縣府農業處已派員趕往現場了解情況，鄉公所方面也將派員協助清理落石。

苗栗縣議員楊文昌表示，風美道路從鹿場通往苦花潭，沿線沒有住戶，主要供農產運輸，平常車流不多，道路剛修復完工，不料今天清晨又崩坍；這條道路沿線有許多早年的煤礦坑，當年支柱都使用相思木，因年代久遠，坑道很容易發生崩坍意外，導致道路受損。