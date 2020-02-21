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焚化爐趨飽和 桃市府6月起不收四大超商垃圾

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局評估轄內僅1座欣榮焚化爐，隨著人口迅速成長，處理量趨近飽和，6月起不再收超商垃圾，並強調不會影響一般民眾權益。記者張裕珍／攝影
桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局評估轄內僅1座欣榮焚化爐，隨著人口迅速成長，處理量趨近飽和，6月起不再收超商垃圾，並強調不會影響一般民眾權益。記者張裕珍／攝影

桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局評估轄內僅1座欣榮焚化爐，隨著人口迅速成長，處理量趨近飽和，為持續推動垃圾減量，市府環保局昨天邀集4大超商業者協商，請他們比照其他五都做法，已委外清運方式處理垃圾，6月起不再收超商垃圾，並強調不會影響一般民眾權益。

市府環保局長呂理德說，依廢棄物清理法規定，一般民生垃圾應交由環保局來處理，非家戶部分，各縣市環保局可視轄內的處理量能來決定是否協助處理，桃園市向來有收取超商垃圾，考量家戶廢棄物逐年增長，每天家戶垃圾產生量約1150至1200公噸。

呂進一步表示，礙於桃園市內僅有1座焚化廠，每逢焚化爐年度歲修，民生家戶垃圾處理就拉警報，尤其近幾年焚化爐老舊，時常面臨需要整修窘境，垃圾處理量能因而縮減，不但拖慢夜間收運準點率，更不時引發民怨，因此決定停收超商垃圾。

市府環保局統計，桃園市轄內約有1350家連鎖超商，所產生廢棄物數量每天約20到30噸左右，而連鎖超商並非一般家戶，店家應委託合格廢棄物清除處理機構處理垃圾，尤其近幾年來各大連鎖超商都設置有座位區提供民眾用餐或喝飲料，店內產生垃圾量越變多，去年起已多次和四大超商業者開會並且取得共識，也媒合了轄內的廢棄物清除處理業，提供委外清理垃圾的協助，因起6月起不再收運市內連鎖超商垃圾。

呂理德說，6月起不再收超商垃圾，也請各超商屆時不要再將垃圾丟至垃圾車，以免挨罰，可依廢棄物清理法罰1200元到6千元不等，此措施也不會影響到既有清運路線，不影響一般民眾權益，未來也會針對其他非家戶的單位持續評估要求委外處理垃圾，另桃園市環保局已採BOT方式正在興建第二座焚化爐，預計最快110年進行運轉。

桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局長呂理德昨天邀集4大超商業者協商，請他們比照其他五都做法，已委外清運方式處理垃圾，6月起不再收超商垃圾。圖／桃園市環保局提供
桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局長呂理德昨天邀集4大超商業者協商，請他們比照其他五都做法，已委外清運方式處理垃圾，6月起不再收超商垃圾。圖／桃園市環保局提供
桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局長呂理德昨天邀集4大超商業者協商，請他們比照其他五都做法，已委外清運方式處理垃圾，6月起不再收超商垃圾。圖／桃園市環保局提供
桃園市現為六都之中唯一仍收取4大超商垃圾的直轄市，每天要收20至30公噸左右，市府環保局長呂理德昨天邀集4大超商業者協商，請他們比照其他五都做法，已委外清運方式處理垃圾，6月起不再收超商垃圾。圖／桃園市環保局提供

超商 廢棄物 焚化爐

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