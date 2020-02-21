1歲男童多日嘔吐腹脹 竟是誤食花瓶中「水晶寶寶」

新竹一名1歲4個月陳姓男童，因多日嘔吐、腹脹及無法進食，被家人緊急送往台大醫院新竹分院急診，經X光及電腦斷層掃描檢查後發現，陳小弟弟有嚴重腸子阻塞問題，需緊急開刀治療，手術後發現原來陳姓男童誤食「水晶寶寶」，才導致腸胃不適。

台大醫院新竹分院小兒外科醫師黃元惠表示，男童在緊急手術後發現，腸子阻塞的原因是因為小孩誤食花瓶裡作為裝飾使用的水晶球，水晶球進入人體後，因吸水後脹大卡在小腸中間，導致男童多日腸胃不適。男童經手術後取出腸道中的水晶球，術後恢復良好，5天後即順利進食並出院回家療養。

黃元惠指出，手術取出的水晶球，直徑長達3公分，而原本水晶球直徑僅0.6公分。水晶球是丙烯酸高分子聚合物樹脂，可作為植物培養、保存花材的介質，具有保水效果，其吸水後有脹大的特性。水晶球因顏色鮮艷，與糖果外表相似，很容易吸引小孩的注意而不小心誤食。

黃元惠也提醒家長，如有使用水晶球當作盆栽或植物的介質，務必要保管好，或放置於小孩不易取得之地方，避免家中的幼童接觸或玩耍，以免誤食造成腸阻塞，引發生命危險。

此外，家中若有嬰幼兒，也應注意小件物品，如硬幣、鈕扣、珠子等，避免嬰幼兒把玩吞食，甚至誤入氣道，萬一造成呼吸道異物梗塞，其情勢會更加危急。